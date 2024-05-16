الخليج اليوم .. عبد الملك الحوثي يوجه رسالة لروسيا والصين والدول الآسيوية والأوروبية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وجه قائد حركة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، رسالة للصين وروسيا والدول الآسيوية والأوروبية، آملا أن "تتفهم الإجراء بخصوص النقل إلى بقية الموانئ الفلسطينية لصالح إسرائيل".

وقال عبد الملك الحوثي: "أنا آمل من الصين وروسيا ومختلف الدول الآسيوية والأوروبية أن تتفهم الإجراء فيما يتعلق بالنقل إلى بقية الموانئ الفلسطينية المحتلة لصالح العدو الإسرائيلي".

وأضاف: "على الجميع أن يكف عن النقل للموانئ الفلسطينية المحتلة وإجراء بلدنا من دافع إنساني وأخلاقي وديني، ومن مصلحة كل الشركات أن تتوقف عن النقل لصالح العدو الإسرائيلي باتجاه البحر الأبيض المتوسط أو في أي اتجاه".

كما أكد: "نحن نحرص على أن نوصل صوتنا لجميع الدول وأن يتفهم ويدرك الجميع أن إجراءنا هو إنساني وأخلاقي، وعلى الجميع أن يتجه للضغط على العدو الإسرائيلي لإيقاف جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وأوضح عبد الملك الحوثي أن أي "خطوات تصعيدية باتجاه رفح فهذا يعني تصعيد جبهات الإسناد في لبنان والعراق واليمن". مشيرا إلى أنه "بدأ التدشين هذا الأسبوع باتجاه البحر الأبيض المتوسط بعمليتين".

هذا وأعلنت حركة "أنصار الله" في وقت سابق، أنها ستبدأ تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد ضد السفن "حتى البحر المتوسط" من أجل دعم الفلسطينيين في غزة.