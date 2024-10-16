شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الجزائر بمجلس الأمن: قوات الاحتلال تنفذ سياسة تجويع متعمدة بحق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن، إن الاحتلال تجاهل قرار مجلس الأمن برفع كافة العراقيل أمام إيصال المساعدات بالحجم المطلوب إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.

أضاف مندوب الجزائر بمجلس الأمن في كلمة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال أغلق المعابر الحدودية وفرض المزيد من القيود على المساعدات للاستخدام غير الأخلاقي لسلاح التجويع، لافتا إلى أن قوات الاحتلال تنفذ سياسة تجويع متعمدة بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع مندوب الجزائر بمجلس الأمن: "القانون الدولي يجرم تجويع المدنيين كأداة من أدوات الحرب، والشعب الفلسطيني واجه معاناة لا يمكن تخيلها".

وأشار، إلى أن سلطات الاحتلال تتجاهل القانون الدولي في قطاع غزة، لذلك يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من أجل الوصول إلى الغذاء، مشددا: "الأزمة الإنسانية في قطاع غزة خاصة في الشمال وصلت إلى مستويات كارثية".