وزير دفاع إسرائيل السابق ينتقد دعوات عودة الاستيطان إلى غزة

القاهرة - سامية سيد - انتقد زعيم المُعسكر الوطني الإسرائيلي وزير الدفاع السابق بيني جانتس، اليوم الأربعاء بشكل غير مُباشر عودة الاستيطان إلى قطاع غزة، بقوله إنه يتعين على أعضاء حزب "الليكود" الحاكم الذين يروجون لهذه الفكرة، أن يدعموا مُخططا للخدمة الإلزامية في الجيش، ويمنحونه الموارد اللازمة للدفاع عن المُستوطنين الذين سيذهبون إلى هناك.



وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن جانتس قال ذلك في منشور له على منصة (إكس)، تعقيبًا على 10 من أعضاء الليكود، بمن فيهم وزير في الحكومة، أعلنوا مشاركتهم في مؤتمر بعنوان "الاستعداد لعودة الاستيطان في غزة" مُقرر عقده يوم الاثنين المقبل في منطقة حدود غزة قرب سديروت.



وأضاف جانتس "نتنياهو نفسه قال بالفعل إنه لا ينوي السماح بالاستيطان في غزة.. لكن أولئك الذين يدعمون الاستيطان في القطاع على أي حال - ارفعوا أيديكم أولاً لصالح إطار الخدمة (العسكرية) الذي سيوفر للجيش القوى البشرية لمهامه، وبعد ذلك اذهبوا إلى المؤتمرات".



وكان جانتس يسقط في تعليقه على الجهود التي يبذلها البعض في حكومة نتنياهو لضمان إعفاء طلاب المدارس الدينية اليهودية المُتطرفة من الخدمة العسكرية، على الرغم من نقص القوى العاملة في الجيش، وذلك بدعوى دراستهم للتوراة.



وهاجم بعض المنتقدين جانتس بسبب منشوره، وقال إنه يفتقر إلى المُعارضة الصريحة لهدف إعادة إنشاء المستوطنات في قطاع غزة.