شكرا لقرائتكم خبر عن الصين والكويت تبحثان سبل تطوير التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت تشانج جيانوي، سبل تطوير التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.



كما تابع رئيس الوزراء الكويتي، خلال استقباله، اليوم الاثنين، السفير الصيني، تنفيذ المشروعات التنموية التي تضمنتها مذكرات التفاهم التي وقعت خلال زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الصين.



وتتمثل مذكرات التفاهم في التعاون بمشروع ميناء مبارك الكبير، والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، والتعاون في مجال التطوير الإسكاني وفي مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وفي مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، ومتابعة آليات تطبيق البيان المشترك بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي، خلال السنوات (2024- 2028).