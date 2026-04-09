الين الياباني يتخلى عن ذروة 3 أسابيع بسبب هشاشة هدنة الحرب الإيرانية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلقت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء على ارتفاع حاد بعد اتفاق هدنة مدته أسبوعان بين الولايات المتحدة وإيران في اللحظة الأخيرة، مما عزز معنويات المستثمرين.

صعود المؤشرات الأمريكية الكبرى

شهدت جميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية ارتفاعًا منذ جرس الافتتاح، مدفوعة بموجة انتعاش واسعة بعد أن أسفرت الوساطة التي قامت بها باكستان عن تعليق الحرب لمدة أسبوعين. بدأت هذه الحرب بهجمات مشتركة أمريكية-إسرائيلية على إيران في 28 فبراير، وأدت إلى اضطراب الأسواق العالمية وتعطيل إمدادات النفط ورفع مخاوف التضخم.

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز إن مضيق هرمز الحيوي، الذي يُشحن عبره خُمس النفط العالمي، قد يُعاد فتحه يوم الخميس أو الجمعة قبل محادثات السلام إذا اتفقت الدول على إطار للهدنة.

وصرح مايك ديكسون، رئيس إدارة المحافظ في Horizon Investments في شارلوت، نورث كارولينا: "كان هذا تحركًا متوقعًا اليوم، وما زال هناك الكثير من العمل، لكن أعتقد أن السوق يشعر بارتياح كبير. الجانب الآخر كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير، وهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن هذا كان ممكنًا أيضًا."

ارتفع مؤشر S&P 500 فوق متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم لأول مرة منذ منتصف مارس، بينما سجل داو جونز الصناعي أكبر مكسب بالنسبة المئوية في جلسة واحدة منذ 9 أبريل 2025. كما بلغ مؤشر داو ترانسبورتس ذروة تاريخية، وتفوق مؤشر راسل 2000 على نظرائه من الشركات الكبرى، في حين ارتفعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية (SOX) بنسبة 6.3%.

انتعاش عالمي وانخفاض تقلبات السوق

لم يقتصر الارتفاع على المؤشرات الأمريكية فحسب، بل ارتفعت الأسهم الأوروبية (STOXX) بنسبة 3.9%، وارتفع مؤشر MSCI العالمي بأكثر من 3%، مسجلاً أكبر مكاسب يومية خلال العام.

ووفقًا لروس مايفيلد، محلل استراتيجية الاستثمار في Baird في لويزفيل، كنتيجة لأن الدول الأخرى كانت أكثر تعرضًا لصدمات الطاقة والغذاء مقارنة بالولايات المتحدة، فإن هذه الهدنة تمثل ارتياحًا أكبر على المدى القريب للأسواق الدولية.

انخفض مؤشر تقلبات السوق CBOE (VIX)، وهو مقياس لقلق المستثمرين، إلى أدنى مستوى منذ بداية الحرب. كما تراجعت عقود النفط الآجلة لشهر مقدمة لكل من خام غرب تكساس الوسيط وبرنت بنسبة 16.4% و13.3% على التوالي، لتغلق دون 100 دولار للبرميل.

أداء القطاعات والشركات

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1,326.33 نقطة، أو 2.85%، ليصل إلى 47,910.79 نقطة، في حين سجل مؤشر S&P 500 ارتفاعًا قدره 165.98 نقطة، أو 2.51%، ليصل إلى 6,782.83 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب 617.15 نقطة، أو 2.80%، ليصل إلى 22,635.00 نقطة.

من بين القطاعات الـ11 الرئيسية في مؤشر S&P 500، ارتفعت ثمانية قطاعات بنسبة 2% أو أكثر، بينما كانت أسهم الطاقة الخاسرة الوحيدة نتيجة انخفاض أسعار النفط، متراجعة بنسبة 3.7%.

استفادت القطاعات التي تكبدت خسائر منذ بداية الحرب من انتعاش قوي. ارتفعت أسهم شركات الطيران التجاري بنسبة 5.7%، وأسهم السفر والضيافة بنسبة 5.2%، وأسهم شركات البناء بنسبة 4.9%.

حقق كل من دلتا إيرلاينز ارتفاعًا بنسبة 3.8% رغم توقعاتها المخيبة للربع الثاني، بينما سجلت ساوث ويست إيرلاينز و يونايتد إيرلاينز مكاسب قدرها 6.7% و7.9% على التوالي. وأضافت شركات الرحلات البحرية مثل Carnival وNorwegian Cruise Line 11.2% و7.6% على التوالي. وارتفعت أسهم Levi Strauss بنسبة 10.7% بعد رفع توقعات المبيعات والأرباح السنوية.

حجم التداول ومؤشرات السوق

فوق بورصة نيويورك، كانت الأسهم الصاعدة تفوق الهابطة بنسبة 5.67 إلى 1، مع تسجيل 197 سهمًا جديدًا عند أعلى مستوى و45 سهمًا عند أدنى مستوى. أما في ناسداك، فارتفعت 3,582 سهمًا مقابل 1,174 سهمًا متراجعًا، بمعدل 3.05 إلى 1 لصالح الأسهم الصاعدة.

سجل S&P 500 21 ارتفاعًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا و5 انخفاضات جديدة، بينما سجل ناسداك المركب 133 ارتفاعًا جديدًا و57 انخفاضًا جديدًا. وبلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 20.64 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 19.42 مليار سهم خلال آخر 20 يوم تداول كامل.