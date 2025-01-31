شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تمدد حالة الطوارئ حتى نهاية ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس، التمديد في حالة الطوارئ من اليوم الخميس، وحتى 31 ديسمبر المقبل.

وكان آخر تمديد في حالة الطوارئ قد صدر في 30 ديسمبر الماضي، وتعلق بإعلان حالة الطوارئ مدة شهر واحد.

يُذكر أنه جرى التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل الجمهورية التونسية، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي جرى خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة، التي أسفرت عن مقتل 12 أمنيًا، وإصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.