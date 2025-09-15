محمد بن سلمان: قمة الدوحة أكدت الموقف الموحد في وجه "العدوان الغاشم"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أشاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، بنتائج القمتين الخليجية والعربية-الإسلامية الطارئة التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، معتبراً أنها جسدت موقفاً موحداً في وجه الاعتداءات.

وفي تصريح له عقب ترؤسه وفد المملكة في القمتين، أوضح ولي العهد أن الاجتماعات أكدت دعم جميع الدول المشاركة لموقف دولة قطر في مواجهة ما وصفه بـ"العدوان الغاشم" الذي وقع عليها.

وأضاف أن القمتين شددتا كذلك على "الرفض التام للخروج على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية".

وفي برقية شكر بعث بها إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد مغادرته الدوحة، عبر الأمير محمد بن سلمان عن تقديره لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة استقبال، وقال: "يسرنا ونحن نغادر بلدكم الشقيق أن نعرب لكم عن بالغ امتناننا وتقديرنا لما لقيناه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".