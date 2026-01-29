المقاومة الشعبية بالدندر تستقبل قافلة الإسناد والمؤازرة لدعم القوات المسلحة

استقبلت لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالدندر، الاربعاء، قافلة الدعم والإسناد والمؤازرة التي سيرتها منطقة البردانة بمحلية الدندر، وذلك في إطار برامج الاصطفاف الوطني ودعم المجهود الحربي لمناصرة القوات المسلحة السودانية، بحضور المدير التنفيذي لمحلية الدندر رئيس لجنة الأمن الأستاذ الضو أحمد يعقوب وأعضاء اللجنة الأمنية دعمًا للقوات المسلحة وهي تحقق انتصارات متتالية في معارك الكرامة.

وحيا المدير التنفيذي لمحلية الدندر القوات المسلحة السودانية ومجاهداتها بالانتصارات في الدلنج ومناطق مختلفة في محور كردفان، مشيرًا إلى أن عمليات الإسناد الشعبي ستتواصل دعمًا ونصرة لها.

وأشاد يعقوب بجهود منطقة البردانة ومواطنيها وتدافعهم بتقديم قوافل الدعم والمؤازرة، فضلاً عن تقديم الشهداء الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة دفاعًا عن الأرض والعرض.

وحيا رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالدندر اللواء محمود عيسى حسين الانتصارات التي تحققت في معركة الكرامة، وقال إن عمليات التدافع والاصطفاف الوطني أبلغ رسالة للتلاحم بين الشعب والقوات المسلحة السودانية، مشيرًا إلى أن قرية البردانة دائمًا سباقة وداعمة ومساندة من خلال تقديمها للقوافل والشهداء من أجل عزة وكرامة البلاد، معربًا عن أمله أن تحذو كل قرية مثل هذا التدافع الذي جادت به القرى في الدعم والمؤازرة والذي وصفه بالداعم للنصر والعزة.

من جانبه هنأ القيادي بالمقاومة الشعبية بولاية سنار الطاهر دفع الله الزاكي القوات المسلحة السودانية بالانتصارات التي تحققت، وقال إنها دلالة على أن الجيش السوداني لا يقهر ولا يهزم وأنه ماض في دروب الانتصارات، مثمنًا التدافع الشعبي المتواصل من أهل الدندر والذي يجسد معاني جيش واحد شعب واحد.