استشهاد فلسطينيين في قصف الاحتلال خيمة في مدينة غزة

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 02:57 صباحاً كتب شريف احمد - استشهد فلسطينيان وأصيب 8 بجروح مختلفة، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، خيمة للنازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق متفرقة في قطاع غزة، منذ فجر الأحد إلى 14 شهيدًا بينهم 4 أطفال وسيدة.

كما أصيبت طفلة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمال القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع، مخلفًا دمارًا واسعًا في ممتلكات الفلسطينيين.

