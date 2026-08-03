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استشهاد فلسطينيين في قصف الاحتلال خيمة في مدينة غزة

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

استشهاد فلسطينيين في قصف الاحتلال خيمة في مدينة غزة

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 02:57 صباحاً كتب شريف احمد - استشهد فلسطينيان وأصيب 8 بجروح مختلفة، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، خيمة للنازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق متفرقة في قطاع غزة، منذ فجر الأحد إلى 14 شهيدًا بينهم 4 أطفال وسيدة.
كما أصيبت طفلة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمال القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال تجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع، مخلفًا دمارًا واسعًا في ممتلكات الفلسطينيين.
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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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