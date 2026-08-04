الجامعة العربية: لا ينبغي السماح لإسرائيل بتمديد وتوسيع الاحتلال

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، التي استهدفت خيامًا للنازحين وشققًا سكنية، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأشار فهمي في بيان اليوم، إلى أن القصف الإسرائيلي الذي يترافق كذلك مع حملة عسكرية موسعة في الضفة الغربية تتضمن عمليات هدم وحملات اعتقال في عدة مدن، يعكس محاولة إسرائيلية واضحة لتخريب خريطة الطريق التي أُعلن عنها قبل يومين كأساس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والبدء بإنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. جهود الوساطة وأكد الأمين العام للجامعة العربية ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية كاملة عن مخالفاتها في حق الفلسطينيين، ومحاولتها المكشوفة لإفشال جهود الوساطة.

وشدد على أنه لا ينبغي السماح لإسرائيل بتحقيق أهدافها بتمديد وتوسيع الاحتلال في قطاع غزة، تنفيذًا لأجندات داخلية واضحة ومكشوفة يتبناها قادة الاحتلال ورموزه.