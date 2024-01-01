شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو سرطان الغشاء البريتونى وأبرز أعراضه.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد فتحى، استشارى الجراحة العامة والأورام بمستشفى التأمين الصحي ببنى سويف، إن ألم البطن له أسباب مختلفة ويجب عدم إهماله، خاصة إذا تكرر بشكل كبير، لذا يجب الذهاب إلى الطبيب لتشخيص سببه، مضيفًا أن أحد أسباب ألم البطن سرطان الغشاء البريتونى.

وأوضح فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الغشاء البريتوني عبارة عن غشاء رقيق يحيط بتجويف البطن والحوض ويغطي معظم الأعضاء الداخلية، مضيفًا أن سرطان الغشاء البريتوني يكون نتيجة نمو غير طبيعي للخلايا ما يسبب تكوين أورام.

وأكد أن أورام الغشاء البريتوني تنقسم لنوعين: أورام أولية تنتج من الخلايا البريتونية نفسها وأورام ثانوية تنتج بسبب قرب الغشاء من كل الأعضاء، حيث قد ينتقل أي ورم في عضو اخر مثل القولون أو المعدة أو المبيض إلى الغشاء البريتوني.

وبحسب موقع مستشفى "cedar sinai الأمريكية فإن أعراض سرطان الغشاء البريتوني تشمل:

غالبًا ما يعاني المرضى في المراحل المبكرة من المرض من أعراض قليلة حتى يصل المرض إلى مرحلة متقدمة إلى حد ما، عند ظهور الأعراض، فهي غالبًا ما تكون غامضة وغير محددة، مع ظهور أعراض انتفاخ البطن، وألم منتشر في البطن، وتكرار التبول، والشعور بالامتلاء عند تناول الطعام.

قد تشمل الأعراض الأخرى تغيرات في الأمعاء (إمساك أكثر تكرارًا)، أو نزيف مهبلي غير طبيعي، أو كتلة في البطن، أو فقدان الوزن غير المقصود.

مع تقدم المرض، قد تتراكم السوائل في البطن، مما يسبب عدم الراحة في البطن، والغثيان والقيء، وضيق في التنفس.