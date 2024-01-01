شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مقدار النوم الموصى به كل سن من الأطفال إلى البالغين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النوم الصحى كل ليلة أمرًا مهمًا للحفاظ على صحتك وضمان عمل مخك وكافة أعضاء جسدك بكفاءة عالية في الصباح.

ووفقًا لموقع "sleepfoundation" يحتاج البالغون إلى سبع ساعات على الأقل من النوم كل ليلة، بينما يحتاج الرضع والأطفال الصغار والمراهقون إلى مزيد من ساعات النوم لتمكينهم من النمو والتطور.

أوقات النوم الموصى بها حسب الفئة العمرية

تنص التوصيات العالمية عن أن الرضيع من عمر 4 إلى 12 شهرا يحتاج إلى عدد ساعات نوم ما بين 12-16 ساعة (بما في ذلك القيلولة).

الطفل الصغير من سن عام إلى عامين يحتاج من 11 إلى 14 ساعة بما في ذلك القيلولة.

مرحلة ما قبل المدرسة من سن 3 إلى 5 سنوات يحتاج من 10 إلى 13 ساعة (بما في ذلك القيلولة).

سن المدرسة من 6 – 12 سنة يحتاج من 9 إلى 12 ساعة.

المراهقين يحتاجوا من 8 إلى 10 ساعات.

الأشخاص الكبار فوق 18 عام يحتاجون 7 ساعات وأكثر.

لا تتوفر توصيات النوم لحديثي الولادة لأن احتياجات النوم في هذه الفئة العمرية تختلف بشكل كبير من طفل لآخر.

مع الاعتراف بأن الكمية المثالية من النوم يمكن أن تختلف من شخص لآخر، يحتاج بعض الأشخاص إلى قدر أكبر أو أقل من النوم كل ليلة مقارنة بالأرقام والتوصيات.

نصائح لنوم صحى

- تحسين نظافة نومك والذي يتضمن الالتزام بنفس جدول النوم كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

- ممارسة روتين مريح قبل النوم لتسهيل النوم بسرعة.

- اختيار المرتبة الأفضل الداعمة والمريحة، وتجهيزها بأفضل الوسائد والمفروشات .

- تقليل الاضطرابات المحتملة من الضوء والصوت مع تحسين درجة حرارة غرفة نومك.

- الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لمدة نصف ساعة أو أكثر قبل النوم.

- مراقبة تناولك للكافيين بعناية وتجنب شربه في الساعات التي تسبق النوم.

- استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من أعراض مثل النعاس الشديد أثناء النهار، أو الأرق، أو تشنجات الساق، أو الشخير، أو أي عرض آخر يمنعك من النوم جيدًا.