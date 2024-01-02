صحة ورشاقة

موجز الصحة والطب.. علاج التهاب الأنف واختبارات الكشف عن السرطانات النسائية

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القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الموضوعات الخدمية التى تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، والتي احتوت على أهم أخبار حصاد العام في مجال الصحة، والتي شملت اختبارات مهمة للكشف المبكر عن السرطانات النسائية، وأضرار تناول الكثير من الخبز فى وجبة الإفطار، ونصائح للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم المقاوم فى فصل الشتاء

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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