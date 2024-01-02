صحة ورشاقة

هل نوبات الهلع "الخوف" في الأشخاص القلقين تسبب جلطة في القلب؟..طبيب سعودي يُجيب

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عدن - ياسمين التهامي - هل نوبات الهلع "الخوف" في الأشخاص القلقين تسبب جلطة في القلب؟..طبيب سعودي يُجيب

الثلاثاء 2 يناير 2024 الساعة 16:48

شف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، حقيقة تسبب نوبات الهلع "الخوف" في جلطة القلب.وقال النمر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :"نوبات الهلع (الخوف) في الأشخاص القلقين ترفع النبض والضغط مؤقتاً وتجعلها تشعر بكتمة في الصدر وتنميل وبرودة في الأطراف ولكنها لاتسبب جلطة في القلب والفحوصات تكون دوماً سليمة

MO Nasa

MO Nasa

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