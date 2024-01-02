عدن - ياسمين التهامي - هل نوبات الهلع "الخوف" في الأشخاص القلقين تسبب جلطة في القلب؟..طبيب سعودي يُجيب

الثلاثاء 2 يناير 2024 الساعة 16:48

شف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، حقيقة تسبب نوبات الهلع "الخوف" في جلطة القلب.وقال النمر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :"نوبات الهلع (الخوف) في الأشخاص القلقين ترفع النبض والضغط مؤقتاً وتجعلها تشعر بكتمة في الصدر وتنميل وبرودة في الأطراف ولكنها لاتسبب جلطة في القلب والفحوصات تكون دوماً سليمة