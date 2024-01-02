شكرا لقرائتكم خبر عن اتعشى بدرى وافطر بدرى.. عادات غذائية بسيطة تخفض الإصابة بالنوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Daily Express، أن التغيير البسيط في النظام الغذائي الذي يمكنك إجراؤه يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، فقد كشفت دراسة أن تناول وجبة الإفطار مبكرا وتجنب الوجبات المتأخرة يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وقال الموقع، إنه يمكنك تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية بشكل كبير عن طريق تناول وجبة إفطار صحية مبكرة، ووجد الباحثون أن تناول الطعام بعد الساعة 9 مساءً يرتبط بخطر الإصابة بأمراض الأوعية الدماغية، مثل السكتة الدماغية، بنسبة 28%، مقارنة بتناول وجبة المساء قبل الساعة 8 مساءً.

وقيل إن أولئك الذين يتناولون الطعام لأول مرة في الساعة 9 صباحًا هم أكثر عرضة بنسبة 6% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن يتناولون وجبة الإفطار في الساعة 8 صباحًا.

وتظهر النتائج أيضًا أن المدة الأطول من "الصيام الليلي" - بين آخر وجبة في اليوم ووجبة الإفطار - ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

وقال فريق الدراسة إن الدورة اليومية لتناول الطعام، بالتناوب مع فترات الصيام، تؤثر على تنظيم ضغط الدم، وتظهر النتائج أيضًا أن المدة الأطول من "الصيام الليلي" - بين آخر وجبة في اليوم ووجبة الإفطار - ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

وأكد الدكتور برنارد سرور، من المعهد الوطني لبحوث الزراعة والأغذية والبيئة في فيلنوف داسك بفرنسا، إن هذه النتائج تسلط الضوء على الدور المحتمل لتوقيت الوجبات في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، ويقترحون أن تبني عادة تناول الوجبات الأولى والأخيرة في وقت مبكر مع فترة أطول من الصيام أثناء الليل يمكن أن يساعد في منع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية."

استخدم فريق البحث بيانات من أكثر من 103000 مواطن فرنسي – 79% منهم من النساء، بمتوسط ​​عمر 42 عامًا - لدراسة الارتباط بين أنماط تناول الطعام وأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد نشرت النتائج في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز.