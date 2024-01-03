شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سرطان المرارة من أعراض وأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تبدأ الخلايا السرطانية في النمو والتكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه داخل المرارة، يتطور سرطان المرارة وينتشر إلى مناطق الجسم الأخرى، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.

أشار التقرير إلى أن أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تطور المرض هو التأخر في التشخيص والعلاج، وقال الدكتور مانيش شارما، كبير أطباء الأورام في مستشفى أكشن للسرطان في نيودلهي، إن فهم هذا الورم الخبيث أمر هام، فيمكن أن يكون لزيادة الوعي تأثير كبير على الوقاية لأنه يؤدي إلى استشارة المريض مبكرًا بشأن الأعراض التي قد لا يتم الإبلاغ عنها، مما يؤدي إلى توصيات في الوقت المناسب من الأطباء والممارسين الطبيين المعتمدين.

أعراض سرطان المرارة

قدم التقرير أبرز أعراض سرطان المرارة، موضحا أنه قد تكون المراحل المبكرة من السرطان بدون أعراض، ولكن مع تقدمه، يحدث ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وفقدان غير مقصود في الوزن، وانتفاخ في البطن، و اليرقان، أي اصفرار الجلد وبياض العينين.

أسباب سرطان المرارة:

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بسرطان المرارة، ومنها:

-السمنة.

-التاريخ العائلي للإصابة بسرطان المرارة.

- اتباع نظام غذائي غني بالدهون ومنخفض الألياف.

ما هي عوامل الخطر من الإصابة بسرطان المرارة؟

- حصوات المرارة: إن وجود حصوات المرارة هو عامل الخطر الأكبر، خاصة إذا كانت تهيج المعدة أو تصاب بالعدوى.

- العمر: يتم تشخيص إصابة النساء بسرطان المرارة أكثر من الرجال، ويكون المرض أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

كيف يتم تشخيص سرطان المرارة؟

يتم تشخيصه حسب أعراض أحد الاضطرابات الهضمية قد تعكس أعراض اضطراب آخر في الجهاز الهضمي، فإن التشخيص غالبًا ما يكون صعبًا. يتم إجراء فحوصات التصوير التشخيصي مثل التصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والموجات فوق الصوتية بشكل متكرر. عندما تتسبب حصوات المرارة في إزالة المرارة، يتم العثور على غالبية الأورام الخبيثة في المرارة في المراحل المبكرة.

نصائح وقائية من سرطان المرارة

- اتباع نمط حياة صحي.

-التحكم في الوزن.

-علاج الأمراض التي تزيد من فرصة تكوين حصوات المرارة.

كيف يتم علاج سرطان المرارة؟

يتم علاج سرطان المرارة في مراحله المبكرة جراحيًا، ومن أجل المساعدة في منع تكرار المرض مرة أخرى، ويمكن للمرضى تناول العلاج الكيميائي وربما العلاج الإشعاعي بعد الجراحة، المرضى الذين يعانون من مراحل أكثر تقدما من سرطان المرارة، مثل أولئك الذين في المرحلة الثالثة أو الرابعة، يتم علاجهم عادة بمزيج من العلاج المناعي والعلاج الكيميائي، ويمكننا أيضًا إجراء العلاج الموجه في بعض الأحيان.