شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الوجبة الواحدة لفقدان الوزن يعرضك لمشكلات صحية.. اعرف البديل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظام الوجبة الواحدة أحد أنواع الأنظمة التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وقد شاع اتباع هذا النظام بين الفتيات اللاتى يردن التخلص من الوزن بشكل سريع دون ممارسة رياضة أو بذل جهد، وحذر تقرير نشر في موقع quora من نظام الوجبة الواحدة، وهو النظام الذى يعتمد فى مجمله على الامتناع عن تناول الطعام طوال اليوم، وتناول وجبة واحدة فقط في نهاية اليوم، وهو أمر في غاية الخطورة من الناحية الصحية.

وقال التقرير إن هذا النظام الغذائي القاسى جدا يحرم الجسم من الكثير من العناصر الغذائية الهامة على مدار اليوم، وبالتالي قد يصاب أصحابه بالهزال الشديد، والنهم الشديد أيضا إذا ما جاءتهم الفرصة لتناول الطعام، لذا يضطرب الوزن وتضطرب القوة والحيوية، ويشعر صاحبها بحالة من الكسل وعدم التركيز الدائم.

كذلك قد يؤثر هذا النظام المعتمد على وجبة واحدة فقط بشكل كبير على مستويات الطاقة، والحالة المزاجية، كما أن ضم كل السعرات الحرارية في وجبة دسمة كبيرة واحدة أمر غير سليم، لأنه من المهم توزيع السعرات الحرارية كل ست ساعات على الأقل من اليوم.

لا شك أن الجهاز الهضمي يتأثر بشدة بشكل سلبي بسبب استهلاك كم من الدهون والسعرات الحرارية في وقت قصير للغاية، فقد تضطرب المعدة ويضطرب الإخراج وتضطرب حركية الامعاء بشكل عام.

قد يؤثر الاعتماد على وجبة واحدة على مدار اليوم بشكل سلبي على الهرمونات في الجسم، وخاصة هرمونات الجوع والشبع، لذا ينصح التقرير بالتخلي عن هذا النظام وتجربة نظام الصيام المتقطع الذي يتناول فيه الشخص طعامه بعد فترة طويلة من الصيام ، ولكن فى النهاية يتناول وجباته على مدار ساعات معينة، على الأقل ست ساعات أو أربع ساعات.