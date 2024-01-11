شكرا لقرائتكم خبر عن هيساعدك فى الرجيم ويحميك من الأمراض.. اعرف فوائد عصير الكرفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكرفس هو أحد الخضراوات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، وهو طعام منخفض السعرات الحرارية ويوفر العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفيتامينات K وC. كما أنه بكونه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الماء، يمكن تناوله كعصير، كما أنه يقدم العديد من الفوائد الرائعة، وفقا لموقع healthshots.

الفوائد الصحية لشرب عصير الكرفس - الترطيب والعناصر الغذائية الرائعة

يعد عصير الكرفس مصدرًا جيدًا للترطيب نظرًا لمحتواه العالي من الماء، مما يساعد على تجديد السوائل في الجسم، كما أن عصير الكرفس المليء بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفيتامينات مثل A وK وC والمعادن المختلفة، يساهم في الحصول على عناصر غذائية رائعة.

- خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي الكرفس على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي قد تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يفيد الأفراد الذين يعانون من حالات التهابية.

-الحفاظ على صحة القلب

قد تساهم المركبات مثل الفثاليدات الموجودة في الكرفس في خفض ضغط الدم، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يساعد محتوى الألياف في الكرفس أيضًا في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.

- مساعد للجهاز الهضمي

قد يساعد عصير الكرفس في تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال العمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد على طرد السموم، وذلك نظرا لتوافر الألياف يدعم حركات الأمعاء المنتظمة ويقلل من خطر الإمساك.

- إدارة الوزن

بفضل محتواه المنخفض من السعرات الحرارية ومحتواه العالي من الماء، يمكن أن يكون عصير الكرفس إضافة مفيدة لخطة إدارة الوزن، حيث يوفر العناصر الغذائية دون سعرات حرارية زائدة.

- يحسن صحة الجلد

تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الكرفس في تحسين صحة الجلد من خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي وتعزيز بشرة متألقة.