“الغذاء والدواء” الأمريكية.. تنفي وجود روابط بين أدوية فقدان الوزن والانتحار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وجود أي دليل حتى الآن يربط بين أدوية فقدان الوزن والأفكار الانتحارية، وذلك وفقًا للمراجعات الأولية لبعض العلاجات.

وأجرت الإدارة مراجعات على علاجات معروفة ومحدّدة في الوقت الحالي، وعلى الرغم من ذلك، لا يمكنها الاستبعاد بشكلٍ قاطعٍ وجود خطر صغير بسبب البيانات المحدودة المتاحة حاليًا.

وصرّح الدكتور روبرت كوشنر، أستاذ في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرج، أن فكرة التحذيرات المتعلقة بالتفكير في الانتحار لعلاجات فقدان الوزن تأتي من دراسات قديمة على أدوية تعمل بشكل مختلف عن منبهات جي إل بي-1 (GLP-1s).

وأثارت تقارير عن أفكار انتحارية مرتبطة بالمادة الفعالة سيماجلوتايد (semaglutide)، المستخدمة في بعض علاجات فقدان الوزن الشهيرة، مخاوف في هذا الصدد.

وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن تقييمها استند إلى التجارب السريرية التي استمرت عدة أشهر، وعلى بيانات نظام الإبلاغ عن الأحداث الضارة التابع للوكالة (FAERS)، ولم تظهر أي علاقة واضحة بين الأدوية وأفكار أو أفعال انتحارية.

وأوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الوقت الحالي، مقدمي الرعاية الصحية، مثل الأطباء، بمراقبة مرضاهم لاكتشاف أعراض الاكتئاب الجديدة أو المتفاقمة، أو أفكار انتحارية، أو أي تغيرات غير عادية في المزاج أو السلوك، وفقًا للمعلومات المتوفرة في وصف الأدوية.