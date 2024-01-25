رجيم الزبادي لفقدان الوزن في وقت قصير

بيروت - نادين محمد - بفضل البروتينات والبروبيوتيك وتعدد إستخدامات الطهي، يعتبر الزبادي واحدًا من أهم العناصر الغذائية التي تلعب دورًا محوريًا في المساعي لإنقاص الوزن.

الزبادي هو طعام الإفطار اللذيذ والمريح والغني بالفوائد الصحية أيضًا. وهو يمنح شعورا بالشبع لفترة أطول، ويمكن أن يكون له آثار مفيدة على ميكروبيوم الأمعاء ونظام المناعة.

يتولى الزبادي مهمة تنظيف البطن، كما يساهم في تعزيز عملية الهضم، مما يساهم بدوره في تحسين عملية مرور الطعام عبر قناة الجهاز الهضمي

إليك بعض الوصفات لرجيم الزبادي للتخسيس في وقت قصير، فإستفيدي منها لـحرق الدهون الزائدة.

رجيم الزبادي والكتان

الصورة عن موقع Freepik

من أجل إنقاص الوزن اذاً خلال مدة لا تزيد عن اسبوعين، يمكن تطبيق برنامج التنحيف السهل والسريع والذي يعتمد على مكونين اساسيين هما بذور الكتان واللبن الزبادي الطبيعي وغير المحلى.



الفطور:

قطعة توست اسمر مصنوع من الحبوب الكاملة، كوب متوسط الحجم من اللبن الزبادي الخالي من الدسم وغير المحلى، ملعقتا طعام من بذور الكتان المطحونة، بيضتان مسلوقتان من دون ملح مع كوب من الشاي او القهوة من دون سكر.



وجبة خفيفة:

حبتان من فاكهة موسمية أو كوب مخفوق فواكه.

الغداء:

قطعتان متوسطتا الحجم من فيليه سمك مشوي، طبق سلطة خضراء مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، قطعة من الخبز الاسمر.

وجبة خفيفة. كوب صغير من مخفوق فواكه.



العشاء:

طبق متوسط الحجم من السلطة مع القليل من صلصة عصير الليمون وزيت الزيتون، كوب من اللبن الزبادي مع ملعقة طعام من بذور الكتان.

ومن الضروري في حال اتباع هذا الرجيم لمدة اسبوعين خسارة ما لا يقل عن 7 كيلوغرامات شرط أن تتم ممارسة التمارين الرياضية 3 مرات اسبوعياً مع شرب ما لا يقل عن 7 الى 8 ليترات من الماء يومياً.

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رجيم اللبن الزبادي والبرتقال السريع

يجب تطبيق هذا الرجيم لمدة لا تزيد على 3 ايام مع شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً. ومن المهم الحرص على تناول الوجبات الصحية الخالية من السكريات والدهون الضارة من خلال اتباع هذا الرجيم.



اليوم الاول



الفطور. كوب من اللبن الزبادي خفيف الدسم مع كوب ماء كبير.

الغداء. حبتا برتقال مع طبق متوسط الحجم من السلطة الخضراء.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى وقليل الدسم، حبة برتقال.



اليوم الثاني

الفطور. كوب من الحليب خفيف الدسم مع كوب ماء كبير وحبة فاكهة موسمية.

الغداء. حبتا برتقال مع طبق متوسط الحجم من الخضار المطهوة على البخار.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى وقليل الدسم مع قطعة توست مصنوعة من القمح الكامل.

اليوم الثالث

الفطور. قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة او من النخالة، كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم.

الغداء. حبة برتقال متوسطة الحجم، قطعة من الجبنة البيضاء قليلة الدسم.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي الخفيف وغير المحلى. كما يمكن تناول حبة برتقال عند الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات الـ3 الاساسية.

رجيم الزبادي اليوناني

الصورة عن موقع Freepik



اليوم الأول:

الإفطار:

علبة زبادي وملعقتان من الحبوب الكاملة، مثل الفول، وكوب من الشاي أو القهوة من دون سكر.



الغداء:

علبة زبادي وخس، ثمرة واحدة من الخيار.



العشاء:

طبق من شوربة الخضار، علبة زبادي.

اليوم الثاني:

الإفطار:

علبة زبادي، 3 ملاعق من الحبوب الكاملة، وكوب من الشاي أو القهوة بدون سكر.



الغداء:

علبة تونة بدون زيت، طبق سلطة خضراء، 2 حبة طماطم.



العشاء:

علبة زبادي + 2 حبة فاكهة.



اليوم الثالث:

الإفطار:

علبة زبادي، ملعقتان من الفول، كوب من الشاي أو القهوة بدون سكر.



الغداء:

4 ملاعق خضار مسلوق أو مطهو على بخار الماء.



العشاء:

طبق من سلطة الفواكه، علبة زبادي يوناني.

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