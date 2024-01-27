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عدن - ياسمين التهامي - 3 حبات من التمر يومياً تمنحك 5 فوائد مذهلة تحميك من مرض قاتل؟!

‏ أكدت دراسة أميركية أن التمر هو مصدر الغذاء المثالي تقريباً، موضحة أن الاستفادة من هذه الثمرة لا تتطلب الإكثار من تناولها، فتناول 3 حبات من التمر في اليوم يكفي للحصول على الفوائد المذهلة لهذه الثمرة.

حيث أن التمر يحتوي على ما لا يقل عن 15 نوعاً من المعادن المهمَّة، فضلاً عن السيلينيوم وهي مادة مضادة للسرطان وتساعد على تقوية المناعة.

وكذلك يحتوي التمر على 23 نوعاً من الأحماض الأمينية وبعض الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل البالمتيك، والأوليك واللينوليك، واللينولينيك.

وفيما يلي خمسة أسباب استعرضتها بعض المواقع الألمانية لبعض الفوائد المذهلة للتمر:

1. مزود سريع بالطاقة.

يحتوي التمر على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لتعزيز طاقته خلال اليوم، فهو يزود الجسم بالطاقة، كما تعمل الألياف الموجودة بداخله على استقرار نسبة السكر في الدم، ما يساعد الجسم على تجنب استهلاك السكر (مصدر الطاقة) الزائد في الجسم.

2. يدعم عملية الهضم.

التمر غني بالألياف القابلة للذوبان، وتضمن هذه الألياف القدرة على الهضم بشكل سلس، وهو ما يفسر بالطبع نصائح الجدّات بتناول التمر لدى الإصابة بالإمساك.

ومن المفارقات أن التمر يستخدم في حالات الإسهال، فالتمر يساعد على تحقيق توازن معين في الأمعاء، وتناول حفنة صغيرة من التمر، يضمن تخفيف آلام المعدة وزيادة عدد البكتيريا المعوية المفيدة.

3. تحسين المناعة.

تجعل كمية المعادن الموجودة بكثرة في التمر من هذه الثمرة غذاء له فوائد سحرية عندما يتعلق الأمر بتقوية العظام وتعزيز المناعة، فوفقاً لكثير من الدراسات، فإن تناول 3 حبات تمر يومياً هو خير وسيلة غذائية للوقاية من أمراض العظام، ولا سيما هشاشة العظام.

4. يساعد على علاج مشكلة فقر الدم.

تعد هذه الثمرة الغذاء الأفضل للوقاية من مشكلة فقر الدم وعلاجها، وذلك بفضل كمية الحديد العالية الموجود في التمر.

5. الحد من أعراض الحساسية.

يحتوي التمر على كمية عالية من الكبريت، وكانت دراسات أثبتت أن لمركبات الكبريت العضوية القدرة على الحد من أعراض الحساسية.