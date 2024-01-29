شكرا لقرائتكم خبر عن علامات فى عينك تخبرك بضرورة الخضوع للفحص.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الفحوصات المنتظمة على العين على الحفاظ على صحة عينك بجانب أنها تساعد في الكشف أيضا عن بعض أمراض العيون مبكرًا، والتي لا يلاحظها أحد لفترة طويلة.

كشف الدكتورة نضار حسن استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى معهد ناصر، أنه إذا لم يشتكى الشخص من أي أعراض غريبة بالعين، يجب أن يخضع الأشخاص بعد بلوغ سن الأربعين لفحص كامل للعين، وعند كبار السن فوق الـ 65 عامًا، غالبًا ما تتم إجراء متابعة سنوية من قبل طبيب العيون.

وأشارت طبيبة العيون في تصريحات لـ " الخليج 365"، أنه بخلاف الفحص المنتظم هناك بعض العلامات التي إذا ظهرت على عينك يجب عليك ضرورة الخضوع لفحص عين، منها إذا كنت تواجه صعوبة أكبر في قراءة اللافتات الموجودة على الطريق أو النص الموجود على هذه الشاشة، أو أصبحت رؤيتك أضعف وقتها تحتاج إلى العرض على الطبيب الخاص بالعيون.

وأوضحت الطبيب أن الشعور بإجهاد في العين يصاحبه صداع يحتاج إلى فحص عين، وعادة يحدث الصداع الناتج عن إجهاد العين بعد النظر لفترة طويلة من الوقت، مثل القراءة أو العمل على الكمبيوتر، بالإضافة إلى احمرار العين يصاحبه حكة وإفرازات بالعين، يكون علامة على إصابة عينك بالحساسية التي تحتاج علاج .

أيضا من ضمن الأعراض التي تتطلب زيارة طبيب العيون، يكون عند وجود رؤية مزدوجة بالعين، أو رؤية بقع صغيرة أمامك أو دوائر وهالات حول الأضواء وزغللة بالعين، كل هذه الأعراض تخبرك ضرورة إجراء فحص طبى للاطمئنان على حالة عينك.