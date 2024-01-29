شكرا لقرائتكم خبر عن هل المياه الزرقاء على العين تؤثر على كبار السن فقط؟.. 4 معتقدات خاطئة عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجلوكوما أو المياه الزرقاء هو مصطلح عام يستخدم لوصف مجموعة من اضطرابات العين التي تؤدي إلى تلف العصب البصري بشكل كامل، ما يؤدي إلى فقدان الرؤية الدائم، وهو السبب الرئيسي الثاني للعمى في جميع أنحاء العالم، والجلوكوما عادة ما تكون نتيجة لارتفاع الضغط بشكل غير طبيعي داخل العين، بحسب موقع times now

ووفقا للخبراء، فإن الحالة عادة لا يكون لها أي علامات أو أعراض باستثناء فقدان الرؤية التدريجي، لذلك يوصى بإجراء فحوصات عيون شاملة سنويا لمراقبة أي تغييرات في رؤيتك.

في العين السليمة، يتدفق الخليط المائي عبر قنوات الصرف الموجودة بين القزحية والقرنية، ولكن في حالة الجلوكوما، تزداد المقاومة في قنوات الصرف، مما يؤدي إلى مواصلة البناء في عينك، مما يسبب ضغطًا شديدًا وفي نهاية المطاف، يؤدي الضغط إلى إتلاف العصب البصري. خرافات مرتبطة بالجلوكوما خرافات مرتبطة بالجلوكوما قال الأطباء إن الكشف المبكر أمر بالغ الأهمية لمنع العمى الذي لا رجعة فيه. ويعاني أكثر من 80 مليون شخص من هذه الحالة، مما يساهم في 12.3% من حالات العمى على مستوى العالم.

ما الذي يسبب فقدان البصر في الجلوكوما؟قال الأطباء أن الجلوكوما تحدث دون أي سبب، ولكن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر عليه، من بين العوامل الأكثر أهمية هو ضغط العين الذي يحدث بسبب الخلط المائي السائل الذي تنتجه عينيك.

وفقا للأطباء، هناك العديد من الخرافات المتعلقة بالجلوكوما والتي لا تؤدي إلى تشخيص الحالة والكشف عنها في الوقت المناسب.

خلافًا للتصور الشائع، لا يرتبط الجلوكوما بالعوامل الوراثية فقط. على الرغم من أن التاريخ العائلي لهذه الحالة يعرضك لخطر أكبر، إلا أن الخبراء يقولون إن العديد من العوامل الأخرى تلعب أدوارًا جوهرية في بداية الجلوكوما.

الاستخدام الموسع للستيرويدات لعلاج الربو، وأدوية التهاب المفاصل الروماتويدي، وأمراض المناعة الذاتية، والأمراض الجلدية، وتاريخ إصابات العين يساهم بشكل كبير في تطور الجلوكوما.

الخرافة: الجلوكوما مرض يصيب كبار السنالحقيقة: وفقًا للأطباء، على الرغم من أن خطر الإصابة بالجلوكوما يزداد مع تقدم العمر، إلا أنه يمكن أن يؤثر على الأفراد من جميع الفئات العمرية.

يتم اكتشاف نوع من الجلوكوما المعروف باسم الجلوكوما الخلقية حتى عند الولادة، وتوجد عدة أنواع من هذه الحالة عند الأطفال الصغار. بعض اضطرابات العين التي قد تؤدي إلى العمى، مثل الجلوكوما أو اعتلال الشبكية السكري، تستغرق أيضًا عدة سنوات حتى تظهر.

الخرافة: تحدث الجلوكوما بسبب الوقت الزائد أمام الشاشاتالحقيقة: وفقًا للخبراء، لا يوجد دليل علمي يربط بين الوقت الزائد أمام الشاشات وبين الإصابة بالجلوكوما.

ومع ذلك، فإن أولئك الذين يشاهدون التلفزيون أو أجهزة الكمبيوتر لساعات أطول قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بمشاكل أخرى متعلقة بالعين مثل قصر النظر.

الخرافة: يمكن علاج الجلوكوما باتباع نظام غذائي جيدالحقيقة: بحسب الدراسات فإن الجلوكوما لا يمكن علاجها بالتعديلات الغذائية وحدها إلى جانب تناول الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية مثل الفواكه والخضروات والحبوب ومنتجات الألبان، فإن نمط الحياة الصحي مفيد للصحة العامة.

النظام الغذائي وحده لا يمكن أن يحل محل العلاج الطبي للجلوكوما.

الخرافة: يمكن الوقاية من الجلوكوماالحقيقة: يقول الخبراء أنه لا يمكن الوقاية من هذه الحالة، ولكن لا يزال من المهم اكتشافها مبكرًا حتى تتمكن من بدء العلاج الذي سيساعد على منع تفاقمها.

أفضل طريقة لاكتشاف أي نوع من أنواع الجلوكوما في وقت مبكر هي الحصول على موعد سنوي وقائي عند طبيب العيون.