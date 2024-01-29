شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات ضرورية لصحة البروستاتا للرجال بعد الخمسين.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهابات البروستاتا وأية اضطرابات تصيب هذه الغدة المهمة عند الرجال تسبب الذعر للكثير منهم، بعض الفحوصات والاختبارات القاطعة والنصائح المهمة أثناء إجرائها تمكن الأطباء من الجزم بسلامة البروستاتا من عدمه وتساعد أيضًا في الكشف المبكر عن أية مشكلات بها خاصة سرطان البروستاتا.

فحوصات البروستاتا حسبما يوضحها تقرير نشر في موقع كليفيلاند كلينك الطبي المعني بالصحة العامة، لها ضرورة مهمة في حياة كل رجل، خاصة من تخطى الـ50 من عمره.

تابع التقرير أن هناك بعض الفحوصات التي يجب على الرجال إجرائها للتأكد من سلامة البروستاتا لديهم فالفحص السريري من قبل الطبيب المختص أحد أهم وأول الفحوصات التي يجب أن يجريها الرجال، فضلاً عن اختبار الدم الذي يجريه بعض الأطباء للكشف عن سرطان البروستاتا، كذلك هناك فحص للمستقيم، يمكن أيضًا اللجوء له، وكلها وفقًا لرؤية الطبيب المختص.

وأضاف التقرير أنه في بعض الحالات يلجأ المختص إلى الموجات فوق الصوتية للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا للتأكد من سلامة البروستاتا، قد يستخدم البعض أيضًا الخزعة في حالات كثيرة غالبا ما يكون سرطان البروستاتا أهم أسبابها ووفقا لرؤية المختص أيضًا.

وشدد التقرير على ضرورة إجراء الرجال بداية من سن 45 حتى الـ50 لهذه الفحوصات المهمة والضرورية تحت إشراف طبيب مختص، لا تستغرق نتائج هذه الفحوصات كثيرًا من الوقت فبعضها يظهر في نفس اليوم.

ينصح التقرير أيضًا الرجال بضرورة إخبار المختص والمتابع للحالة قبل فحوصات البروستاتا بما إذا كانوا يعانون من شروخ شرجية أو بواسير لسلامة الإجراء وسلامة النتائج.