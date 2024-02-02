شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية علاج عدوى المسالك البولية أثناء الدورة الشهرية.. 8 نصائح مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد التهابات المسالك البولية شائعة بين النساء أثناء فترة الدورة الشهرية، ويمكن أن يساهم الجمع بين التغيرات الهرمونية وضعف جهاز المناعة واستخدام منتجات النظافة النسائية في زيادة خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية خلال الدورة الشهرية.

ومع بعض التدابير الاستباقية، يمكنك إدارة وتقليل احتمالية الإصابة بالتهابات المسالك البولية خلال هذا الوقت، وفقا لموقع " onlymyhealth".

نصائح لعلاج التهاب المسالك البولية خلال فترة الحيض 1. حافظى على رطوبة جسمكيعد الحفاظ على الترطيب المناسب أمرًا ضروريًا للصحة العامة، ويمكن أن يساعد أيضًا في طرد البكتيريا من المسالك البولية، يجب شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا، خاصة أثناء الدورة الشهرية، لتعزيز وظيفة المسالك البولية ومنع الالتهابات. 2. اختاري الملابس الداخلية القطنيةخلال الدورة الشهرية، اختاري الملابس الداخلية القطنية القابلة للتنفس بدلاً من المواد الصناعية، حيث يسمح القطن للجلد للتنفس بشكل أفضل، مما يقلل الرطوبة ويمنع نمو البكتيريا في المنطقة التناسلية، وهذا يمكن أن يساعد في تقليل خطر عدوى المسالك البولية. 3. تغيير منتجات الدورة الشهرية بانتظاممن الضروري تغيير الفوط الصحية بانتظام لمنع تراكم البكتيريا، الاستخدام المطول لنفس المنتج يمكن أن يخلق بيئة مواتية لنمو البكتيريا، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية. 4. ممارسة النظافة الشخصية الجيدةحافظى على النظافة الشخصية المناسبة أثناء الدورة الشهرية، ويشمل ذلك التنظيف اللطيف والمنتظم للمنطقة التناسلية، والمسح من الأمام إلى الخلف بعد استخدام المرحاض، وتجنب الصابون والمنظفات القاسية التي يمكن أن تعطل التوازن الطبيعي للبكتيريا. 5. التبول بشكل متكررلا تحبسى البول لفترات طويلة، يجب إفراغ المثانة بانتظام لطرد أي بكتيريا قد تكون دخلت المسالك البولية، لأن حبس البول يسمح للبكتيريا بالتكاثر، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.





6. تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيكالبروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة، يمكن أن تساعد في الحفاظ على توازن صحي للكائنات الحية الدقيقة في الجسم، يساعد تضمين الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك في نظامك الغذائي، مثل الزبادي الذى يدعم الوقاية من عدوى المسالك البولية عن طريق تعزيز الميكروبيوم البولي الصحي.





7. تجنبى المنتجات المهيجةابتعدي عن منتجات النظافة النسائية القاسية والمناديل المعطرة والغسول خلال الدورة الشهرية، يمكن لهذه المنتجات أن تعطل توازن الرقم الهيدروجيني الطبيعي للمهبل، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. 8. اطلبى العلاج الفوريإذا كنت تعانين من أعراض التهاب المسالك البولية، مثل الإحساس بالحرقان أثناء التبول، أو الرغبة المتكررة في التبول، يجب التوجه للطبيب على الفور، لأن التدخل المبكر يمكن أن يمنع العدوى من التفاقم.