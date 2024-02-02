شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتخطاها.. أخطاء يجب أن يتجنبها مريض السكر في وجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، خاصة إذا كنت مصابًا بالسكري، يلعب نوع الطعام الذي تتناوله والكمية التي تستهلكها دورًا حاسمًا في التحكم في مستويات السكر في الدم.

وفقا لموقع " healthsite"، يعمل الكثير من الأشخاص على تخطي وجبة الإفطار، اعتقادا منهم أن ذلك أمر صحي، ولكن هذا ليس هو الحال، حيث إن تناول وجبة الإفطار فى الصباح الباكر يساعد على تقليل إفراز الهرمونات المضادة للأنسولين، مثل الجلوكاجون، الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وهناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها وبعض الأخطاء التي يجب تجنبها أثناء وجبة الإفطار لمرضى السكري،

ومن ذلك:

عدم إضافة ما يكفي من البروتينات إلى نظامك الغذائي

تحتوي العديد من المصادر الغنية بالبروتين على الكربوهيدرات والدهون، والتي عادة ما تعتبر ضارة لمرضى السكري، ولكن تخطي الأطعمة الغنية بالبروتين تمامًا قد لا يكون الطريقة الصحيحة لإدارة مستويات السكر في الدم.

البروتين يساعد على إصلاح الأنسجة، وبناء العضلات، وهو مفيد لمرضى السكر بشكل خاص لأنه لا يتحول في الجسم على شكل جلوكوز، ولكن الكربوهيدرات تفعل ذلك، ولهذا السبب فإن المفتاح هو اختيار الأطعمة الصحية الغنية بالبروتين، مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والفاصوليا والبقوليات والمكسرات والبذور، والتي تعتبر منخفضة في الكربوهيدرات المكررة.





تجنب الكربوهيدرات تماماترتبط الأنظمة الغذائية عالية الكربوهيدرات بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي، لكن الباحثين لاحظوا أيضًا أن كمية الكربوهيدرات ليست فقط هي التي تؤثر على مستويات السكر في الدم، ولكن أيًضا الجودة هي التي تؤثر أيضًا.

يجب أن يتكون الإفطار من الكربوهيدرات، ويفضل أن تكون الكربوهيدرات المعقدة مثل القمح والشوفان والشعير، والتي تساعد في الإطلاق البطيء للكربوهيدرات للمساعدة في الحفاظ على مستوى السكر في الدم.





تناول عصائر الفاكهة بدلاً من الفواكه الكاملةيجب على الأشخاص المصابين بالسكري تناول عصائر الفاكهة بحذر بسبب محتواها من السكر المركز، ولكن يفضل تناول الفواكه الكاملة، لأن محتواها من الألياف يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وفي حالة تناول العصير، ينصح باختيار الخيارات التي لا تحتوي على سكريات مضافة وتخفيفها بالماء.