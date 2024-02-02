شكرا لقرائتكم خبر عن من غير إسراف.. العجوة أكلة الشتاء بامتياز.. هاتدفيك وتقوى صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

العجوة هي أكلة شتوية بامتياز، فهى تحتوي على التمر منزوع النوى ويمكن إدخالها في كثير من الأطعمة والوصفات، فما هي فوائدها؟

ذكر تقرير نشر في موقع quora أن العجوة أحد أهم الخيارات الصحية التي يمكن الاعتماد عليها في ليالي الشتاء الباردة، فهي طعام صحي تحتوي على الكثير من الفوائد والفيتامينات والعناصر الصحية.يقول التقرير إن العجوة أو فاكهة التمر مليئة بالفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، هما الأمان لصحة الجسم ومناعته ضد المرض.

كما أن العجوة مصدر هام للألياف الغذائية وكذلك فهي تمد الجسم بنسبة جيدة من السكريات الصحية والدهون الجيدة، وكذلك تمد بالكوليسترول الجيد الهام لصحة القلب والجسم، فضلا عن احتوائها على البوتاسيوم.

كما أنها تحتوي على الحديد بنسب جيدة جدا لذا يفضل إعطاؤها للأطفال مع خبز صحي أو للكبار أيضا، وبالتالى فإن العجوة تساعد على التخلص من مشكلات فقر الدم الشديد لأنها تساعد على إمداد الجسم بالحديد المطلوب.

ولكن عند التقرير وحذر من الإسراف في تناول العجوة وذلك لأنها تمد بنسب سكريات عالية في الكميات الكبيرة منها كما أنها قد تجعل نسب السكر في حالة اضطراب وقد تزيد الوزن في حال تناول كميات كبيره منها، لذا فيفضل تناولها مره واحدة في اليوم بكميات صغيرة جدا دون إضافات بها سكريات كالشوكولاته وغيرها من الإضافات غير الصحية.