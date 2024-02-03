شكرا لقرائتكم خبر عن أظافر الأصابع موطن لأنواع مختلفة من البكتيريا.. كيف تحافظ على نظافتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأبحاث العلمية أن أظافر الأصابع تعتبر موطناً لـ 32 نوعاً من البكتيريا المختلفة و28 نوعاً من الفطريات تحت الأظافر، ونتعرف في هذا التقرير على كيفية الحفاظ على نظافة أظافر الأصابع والوقاية من العدوى والأمراض التي تسببها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

طرق الحفاظ على نظافة أظافر الأصابع والوقاية من العدوى

يتطلب الحفاظ على أظافر صحية مزيج من النظافة الجيدة واتباع نظام غذائي متوازن وممارسات مناسبة للعناية بالأظافر.

نظامك الغذائي يلعب دورًا في الحفاظ على صحة أظافرك

-تلعب التغذية دورًا حيويًا في تعزيز صحة الأظافر، تأكد من أن نظامك الغذائي يتضمن العناصر الغذائية الأساسية مثل البيوتين والفيتامينات A وC وD وE، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والزنك.

-تدعم هذه العناصر الغذائية صحة الأظافر بشكل عام ويمكن العثور عليها في الأطعمة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والمكسرات.

- إذا كنت تواجه صعوبة في الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية الأساسية من نظامك الغذائي، ففكر في تناول المكملات الغذائية بعد استشارة أخصائي الرعاية الصحية.

-مكملات البيوتين، على وجه الخصوص، تدعم صحة الأظافر، ولكن من الضروري التأكد من عدم تجاوز الجرعات اليومية الموصى بها من أي مادة مغذية.

-النظام الغذائي السليم يشمل الماء أيضا الترطيب المناسب أمر بالغ الأهمية لأظافر صحية.

-يساعد شرب كمية كافية من الماء على الحفاظ على رطوبة الأظافر، مما يمنعها من أن تصبح هشة وعرضة للتكسر.

-تناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على رطوبة أظافرك وبشرتك جيدًا تعاملي مع أظافرك بعناية لمنع الضرر.

-استخدم مقص أظافر لطيف لقصها بشكل مستقيم، ثم قومي بتدوير الأطراف في منحنى لطيف.

-تجنب القص بالقرب من الجلد أو تقليم البشرة بشكل مفرط، لأن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

-قومي ببرد أظافرك في اتجاه واحد لمنع التقصف والضعف.

-التعرض المتكرر للماء، وخاصة الغمر لفترة طويلة، يمكن أن يضعف الأظافر.

-جفف يديك جيدًا بعد غسلها، وفكر في ارتداء القفازات أثناء القيام بالأعمال المنزلية أو استخدام مواد التنظيف الكيميائية القاسية.

-يساعد الحفاظ على نظافة أظافرك على منع الالتهابات البكتيرية أو الفطرية.

-حافظ على ترطيب الأظافر لمنع الجفاف، وهذا يقلل من خطر الانقسامات والشقوق.

-استخدم مرطبًا يحتوي على مكونات مثل زبدة الشيا أو فيتامين E أو زيت الجوجوبا لتغذية الأظافر والجلد المحيط.

-التعرض المتكرر للمواد الكيميائية القاسية والبرد الزائد يمكن أن يضعف الأظافر.

-إذا كنت تستمتعين باستخدام طلاء الأظافر، فاختاري طلاءات عالية الجودة وخالية من المواد الكيميائية لتقليل مخاطر تلف الأظافر.

-اسمح لأظافرك بالتنفس بشكل دوري من خلال تركها خالية من الطلاء لبضعة أيام.

انتبه إلى العلامات الدقيقة لعدوى الأظافر

انتبه للتغيرات التي تطرأ على أظافرك، لأنها يمكن أن تكون مؤشرات على مشاكل صحية أساسية.

قد يشير تغير اللون أو التغيرات في السُمك أو التشوهات في شكل الظفر إلى مخاوف صحية محتملة.