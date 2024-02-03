شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التوقيتات المثالية لتناول الثلاث وجبات اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتزام بمواعيد معينة للوجبات الغذائية أمر في غاية الأهمية، يؤثر بشكل كبير في نجاح النظام الغذائي إذا كنت من متبعي أحد أنظمة الدايت أو في استفادة جسمك من طعامك إذا كنت تتبع نظاما صحيا عاديا.

وفقا لتقرير نشر في موقع كيورا، فإن الالتزام بتناول الوجبات الغذائية في مواعيد محددة منتظمة يوميا، أمر في غاية الأهمية يساعد على الاستفادة التامة من عناصر الغذاء الذي تتناوله كما أنه يحسن من عملية الهضم ويقي من المشكلات الهضمية، كما أنه يقيك من العسر الهضمى والتقلصات التي تحدث نتيجة تكديس الوجبات في توقيتات متقاربة خلال اليوم.

فضلا عن أن تثبيت مواعيد الوجبات الغذائية يعطي القدرة للجسم على التمثيل الغذائي الجيد وتعزيز المناعة والوقاية من الإفراط في تناول الطعام.

وأكد التقرير على أن أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار الصحية يكون بداية من الساعة 7:00 صباحا وحتى 9:00 صباحا فيكون الجهاز الهضمي في أفضل حالاته وجاهز للتمثيل الغذائي الجيد وهضم الطعام وامتصاص العناصر.

اما وجبة الغداء فيجب أن تكون بين الساعة 1:00 بعد الظهر وحتى الساعة 3:00 على أقصى تقدير حتى يمكن للجسم والمعدة هضم وجبة دسمة مليئة بالعناصر الغذائية امتصاصها بكفاءة عالية.

أما وجبة العشاء فيجب ألا تتخطى الساعه 7:00 وحتى 8:00 على اقصى تقدير وذلك اتاحة الفرصة في الهضم الكامل قبل الذهاب للنوم.

وقدم التقرير مجموعة من النصائح مصاحبة لتنظيم مواعيد الوجبات منها:

تناول طعامك ببطء وبروية

الاهتمام بالخيارات الصحية الخالية من الدهون والوجبات السريعة

اطهى طعامك بنفسك كلما أمكنك