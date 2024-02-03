شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تخرج مشاعرك السلبية عن طريق الكلام مع النفس ومتى يكون دليل مرض نفسى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل كثير من الأشخاص التحدث مع نفسه بصوت مسموع، وقد يكون هذا نتيجة ضغوط نفسية أو مجرد وسيلة للتفكير بشكل أكثر وضوحاً، لكن في بعض الأحيان قد يكون دلالة على الإصابة بمرض نفسي، في هذا التقرير نتعرف على أنواع الكلام مع النفس ومتى تدل على مرضاً نفسياً ومتى يكون الكلام مع النفس دليلاً على صحتك النفسية.

قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسى بجامعة عين شمس، أن كلام الشخص مع نفسه قد يكون نتيجة انشغاله بموضوع معين لدرجة أن الكلام الموجود في ذهنه يخرج على لسانه.

وأوضح، فى تصريح لـ"الخليج 365" أن بعض الناس تكلم نفسها لأن لديهم هلاوس سمعية، فيقومون بالرد على الكلام بكلام آخر، مضيفاً أن هذا يكون نتيجة للإصابة بأمراض نفسية.

وأشار إلى أن هناك نوعا آخر من الكلام مع النفس، يعنى أن الشخص يتحدث مع نفسه داخل ذهنه، مضيفاً أن هناك أشخاص يفضلون الكلام مع أنفسهم على الورقة والقلم.

وأكد أن الهلاوس السمعية موجودة في اى مرض ذهانى مثل الفصام او النوبة الذهانية الحادة أو الاضطراب الضلالى أو اضطراب تعاطى المخدرات.

وتابع قائلاً أن أن الكلام مع النفس بصوت شيئ غير صحي لكن الكلام مع النفس بالورقة والقلم هو أفضل طريقة لإخراج المشاعر والتحدث مع النفس بشكل صحى.