شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أمراض خطيرة قد تكون مرتبطة بنقص الفيتامينات.. منها الكساح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي عدم تناول كمية كافية من الفيتامينات والمعادن فى أنظمتنا الغذائية إلى أمراض خطيرة تؤثر على مجالات مختلفة من صحتنا، في هذا التقرير نتعرف على 7 أمراض خطيرة ترتبط بنقص الفيتامينات، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

7 أمراض خطيرة ترتبط بنقص الفيتاميناتهشاشة العظام

هشاشة العظام، هي المضعف الصامت للعظام، عندما يكون هناك نقص في الكالسيوم وفيتامين د يؤدي هذا النقص إلى إضعاف العظام، وتحويلها إلى إطار هش عرضة للكسور.

الكساح

هو الكساح، وهو مرض متأصل يسببه نقص فيتامين د والكالسيوم.

تضخم الغدة الدرقية

تظهر الغدة الدرقية المتضخمة، عندما تعانى من نقص اليود، يلعب اليود في الحفاظ على صحة الغدة الدرقية وكيف أن نقصه يمكن أن يخل بالتوازن في هذه الغدة الحيوية.

فقر الدم بسبب نقص الحديد

فى فقر الدم يكافح الجسم لإنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى التعب والضعف المستمر هذا هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، حيث يكون نقص الحديد هو السبب.

البري بري "نقص الثيامين"

في سيمفونية وظائف الجسم، يلعب الثيامين (فيتامين ب1) دورًا حاسمًا يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين الأساسي إلى تعطيل الانسجام، مما يؤثر على قوة العضلات ووزنها.

البلاجرا

الطفح الجلدي، ومشاكل الجهاز الهضمي، والاضطرابات العقلية - هذه هي مظاهر مرض البلاجرا، وهي حالة ناتجة عن نقص النياسين (فيتامين ب 3).

الاسقربوط

الاسقربوط هو نقص فيتامين C الذي يظهر على شكل بقع جلدية وتورم المفاصل ونزيف اللثة، و تكمن أهمية فيتامين C في الحفاظ على صحة أجسامنا والوقاية من مرض الإسقربوط.