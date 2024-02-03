شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتتبع دايت منخفض السعرات الحرارية.. 8 مصادر للبروتين قليل الدسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تضمين مصادر البروتين قليلة الدهون في النظام الغذائي أمرًا مهمًا للحفاظ على كتلة العضلات مع تقليل السعرات الحرارية الإجمالية، ولكن لبعض أنواع الدايت يعد البروتين أمرًا مهمًا جدًا للجسم.

ووفقًا للمبادئ التوجيهية الصحية حسب ما ذكرها موقع "onlymyhealth" فإن المدخول اليومي من البروتين للشخص البالغ الذي يستهلك 2000 سعرة حرارية يوميًا 10-35% من إجمالي السعرات الحرارية.

مصادر للبروتين قليل الدسم

فيما يلي مصادر للبروتين قليل الدسم يمكن أن تكون مفيدة للأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مخفضًا:

صدور الدجاجصدور الدجاج منزوعة الجلد والعظم هو مصدر بروتين خالي من الدهون وقليل الدهون. يمكن شويه أو خبزه أو قليه للحصول على وجبة صحية.

صدور الديك الرومىتعد صدور الديك الرومي خيارًا ممتازًا آخر للبروتين قليل الدسم، اختر القطع الخالية من الدهون لتقليل محتوى الدهون ودمجها في أطباق مختلفة.

السمك

الأسماك البيضاء مثل سمك البلطي منخفضة الدهون وغنية بالبروتين، يمكن أن يكون شواء السمك خيارًا صحيًا ولذيذًا.

بياض البيضبياض البيض هو مصدر بروتين خالي من الدهون ويمكن أن يكون إضافة متعددة الاستخدامات للعجة أو مخفوق البروتين. زبادي يوناني الزبادي اليوناني خالي الدسم يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويمكن أن يكون بمثابة وجبة خفيفة أو وجبة الإفطار.

الجبن القريش قليل الدسمالجبن قليل الدسم غني بالبروتين ويمكن الاستمتاع به بمفرده أو إضافته إلى السلطات أو الفواكه أو العصائر.

البقوليات

البقوليات مثل (العدس، الحمص) ليست غنية بالبروتين فحسب، بل غنية أيضًا بالألياف، يمكن تضمين العدس والحمص في السلطات أو الحساء.

منتجات الألبان قليلة الدسم (الحليب، الجبن)اختر الحليب قليل الدسم أو الأجبان قليلة الدسم لتلبية احتياجاتك من البروتين مع كمية أقل من الدهون، عند اتباع نظام غذائي قليل السعرات الحرارية، من المهم الحفاظ على توازن المغذيات الكبيرة (البروتين والكربوهيدرات والدهون) وإعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، كما أن الحفاظ على رطوبة الجسم ودمج الكثير من الخضروات ومراقبة أحجام وكميات الطعام هي عوامل رئيسية لنظام غذائي ناجح.