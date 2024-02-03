شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لمرض السرطان.. علامات تدل على الإصابة بورم اكتشفها مبكراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السرطان من الأمراض الشائعة على مستوى العالم، ويحدث عندما تتحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية تتكاثر وتنتشر، ويؤدي الاكتشاف المبكر إلى علاج السرطان، وفي هذا التقرير نتعرف على أعراض مرض السرطان المبكرة التي يمكن اكتشافها مبكرا وعلاجها حيث يوافق غدًا 4 فبراير اليوم العالمي للسرطان، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

ما الفرق بين الخلية الطبيعية والخلية السرطانية؟

في العادة، تتبع الخلايا التعليمات التي تقدمها الجينات، حيث تضع الجينات قواعد يجب على الخلايا اتباعها، مثل متى تبدأ النمو ومتى تتوقف عنه. تتجاهل الخلايا السرطانية القواعد التي تتبعها الخلايا الطبيعية:

تنقسم الخلايا الطبيعية وتتكاثر بطريقة محكمة. تتكاثر الخلايا السرطانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

تتم برمجة الخلايا الطبيعية للموت (موت الخلايا المبرمج). وتتجاهل الخلايا السرطانية تلك الاتجاهات.

تبقى الخلايا الطبيعية للأعضاء الصلبة في مكانها. جميع الخلايا السرطانية قادرة على التحرك.

الخلايا الطبيعية لا تنمو بسرعة مثل الخلايا السرطانية.

كيف يبدأ السرطان في جسمك؟

يبدأ السرطان عندما يتحور جين أو عدة جينات وينتج عنها خلايا سرطانية. هذه الخلايا تخلق مجموعات سرطانية أو أورامًا. قد تنفصل الخلايا السرطانية عن الأورام، باستخدام الجهاز اللمفاوي أو مجرى الدم للانتقال إلى مناطق أخرى من الجسم. (يطلق على هذا اسم ورم خبيث).

على سبيل المثال، قد ينتشر ورم في ثديك إلى رئتيك، مما يجعل من الصعب عليك التنفس.

في بعض أنواع سرطان الدم، تقوم الخلايا غير الطبيعية في نخاع العظم بتكوين خلايا دم غير طبيعية تتكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه

أكثر أنواع السرطان شيوعًا تشمل

-سرطان الثدي: هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً. وهو يؤثر في الغالب على النساء ولكن حوالي 1% من جميع حالات سرطان الثدي تصيب الرجال.

-سرطان الرئة: هناك نوعان من سرطان الرئة: سرطان الخلايا غير الصغيرة وسرطان الرئة صغير الخلايا.

-سرطان البروستاتا: يؤثر هذا السرطان على 1 من كل 9 رجال

-سرطان القولون والمستقيم: يؤثر سرطان القولون والمستقيم على أجزاء مختلفة من الجهاز الهضمي.

-سرطانات الدم: يعد سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية من أكثر سرطانات الدم شيوعًا.

أعراض مرض السرطان المبكرة

السرطان مرض معقد، يمكن أن تصاب بالسرطان لسنوات دون ظهور أعراض. وفي أحيان أخرى، قد يسبب السرطان أعراضًا ملحوظة تتفاقم بسرعة كبيرة.

تشبه العديد من أعراض السرطان أمراضًا أخرى أقل خطورة. وجود أعراض معينة لا يعني أنك مصاب بالسرطان بشكل عام، يجب عليك التحدث إلى طبيبك في أي وقت يحدث فيه تغيير في جسمك يستمر لأكثر من أسبوعين.

الأعراض الأولى للسرطان

تشمل بعض أعراض السرطان المبكرة الشائعة ما يلي:

-فقدان الوزن غير المبرر.

-التعب المزمن.

-ألم مستمر.

-الحمى التي تحدث غالبًا في الليل.

-تغيرات في الجلد، وخاصة الشامات التي يتغير شكلها وحجمها، أو ظهور شامات جديدة.

إذا ترك السرطان دون علاج، فقد يسبب أعراضًا إضافية، بما في ذلك:

-حدوث كدمات أو نزيف بسهولة أكبر.

-كتل أو نتوءات تحت جلدك لا تختفي.

-صعوبة في التنفس.

-صعوبة في البلع.