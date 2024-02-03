شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب الوسواس القهرى.. ما الذى يسببه ومن أكثر عرضة للإصابة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب الوسواس القهري هو مرض عقلي، يسبب أفكار أو أحاسيس متكررة غير مرغوب فيها، كما يمكن أن يعطي الرغبة في القيام بنفس الشيء مرارًا وتكرارًا.

وأوضحت الدكتورة تقى شرف الدين، أخصائي الطب النفسى جامعة المنوفية، أن الوسواس القهري لا يتعلق فقط بعادات مثل قضم الأظافر أو التفكير بأفكار سلبية، فقد تكون العادة القهرية هي غسل يديك سبع مرات بعد لمس شيء متسخ.

وأضافت الطبيبة النفسية في تصريحاتها لـ"الخليج 365"، أن اضطراب الوسواس القهرى يتمثل فى وجود عدة أفكار وسلوكيات قهرية، لا يتعمد الشخص تكرارها ولكن من شده تكرار الفكرة والالحاح على تنفيذ سلوك معين يضطر الشخص لتنفيذ هذا السلوك بشكل متكرر، مما يؤدى الى عدة مشاكل فى حياته اليومية.

وأوضحت أن أسباب الوسواس القهرى حتى الان غير معروفة، ولكن قد تتمثل في بعض العوامل الوراثية التى تكون سببا بنسبة كبيرة في ظهور أعراض المرض، كما أن البيئية المحيطة وسلوكيات الاهل والمحيطين بالشخص، قد تمثل عامل أساسى ف ظهور اعراض الوسواس القهرى فرؤية الاشخاص القريبة تقوم بفعل سلوك معين يؤدى بالطبع لتكرار نفس السلوك على المدى البعيد

تتمثل أعراض الوسواس فى أفكار تجاه النظافة والخوف الشديد من التلوث من خلال لمس الاشياء العامة، أو عدم التأكد من غسل الأيدي جيدا او افكار بعد غلق باب السيارة مثلا او عدم اداء شيء ما بطريقة معينة بشكل كامل.

ويسبب هذا الاضطراب العديد من المشاكل التى قد تكون سببا فى توقف حياه الشخص او عدم اداء وظيفته بالشكل الأكمل أو الإصابة بالأمراض الجلدية نتيجة كثره غسل الأيدي

الأشخاص الأكثر عرضه لهذا الاضطراب هم من ينتمون لعائلات لديها تاريخ مرضى سابق بنفس المرض او من يهتمون بكثره النظافة، ويتمثل العلاج فى تغير السلوك وتعديل الاستجابة للأفكار وعدم اتباعها.