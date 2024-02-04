شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام العنصـر المعجزة من السماء بمطبخك.. يقوي العقل ويحفز الذاكرة يسير الثمن لكن عظيم النفع!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استخدام العنصـر المعجزة من السماء بمطبخك.. يقوي العقل ويحفز الذاكرة يسير الثمن لكن عظيم النفع!!

فوائد الانخراط في سلوكيات غذائية صحيةيساهم الانخراط في سلوكيات غذائية صحية خلال مرحلة عمرية مبكرة في تعزيز النمو الصحي للإنسان وتحسين قدراته البدنية والعقلية في مرحلة عمرية لاحقة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر اتباع نظام غذائي صحي أداة مهمة في الوقاية من التدهور المعرفي لدى الأفراد في مرحلة الشيخوخة.

أنظمة غذائية مفيدة لصحة الدماغتوجد ثلاثة أنظمة غذائية خاصة مفيدة لصحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر وتدهور الذاكرة. هذه الحميات هي حمية البحر الأبيض المتوسط وحمية DASH وحمية MIND.حمية العقل أو Mind Diet

تؤكد الدراسات أن التغذية السليمة تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة الدماغ، وتشير إلى أهمية حمية العقل أو Mind Diet في تباطؤ التدهور المعرفي لدى الإنسان.وقد وجد الباحثون أن معدل الإصابة بمرض الزهايمر كان أقل بنسبة 53٪ لدى الأفراد الذين اتبعوا هذه الحمية لفترة طويلة.

تشجع حمية MIND على تناول الخضروات الورقية الخضراء والتوت والمكسرات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والبقوليات، وتحظر تناول اللحوم الحمراء والوجبات السريعة والمقليات والسمن والجبن والحلويات.حمية البحر الأبيض المتوسطتساعد حمية البحر الأبيض المتوسط في تقليل حالات ضعف الإدراك وخطر الإصابة بمرض الزهايمر.

تعتمد هذه الحمية على تناول الأطعمة الصحية مثل الفاكهة والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والحمص والفاصولياء والعدس والخضروات والبصل والثوم والزعتر. يجب تجنب تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة والسكريات المكررة.مقدمة

تركز حمية DASH على تناول الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان قليلة الدسم. تهدف هذه الحمية إلى تجنب الأطعمة ذات نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة والسكريات المضافة. إنها حمية غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الدماغ.الأطعمة المفيدة للدماغتحتوي الأسماك والمكسرات والبذور على أحماض أوميغا-3 الدهنية ومضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي. ينصح بتناولها بانتظام للحفاظ على صحة الدماغ. بالإضافة إلى ذلك، يجب تناول البروتينات الخالية من الدهون مثل اللحوم والدواجن والفاصولياء لبناء الناقلات العصبية في الدماغ وتعزيز وظائفه.تأثير الحمية على الصحة العقليةتقلل الحميات الصحية المذكورة من مخاطر الإصابة بالزهايمر وتحسن الصحة العقلية بشكل عام. إن تجنب الأطعمة المصنعة والسكريات المكررة وتناول الأطعمة الصحية مثل الخضروات

والفواكه والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم يمكن أن يساهم في تعزيز صحة الدماغ والحفاظ على وظائفه العصبية.خلاصةتعتبر حمية DASH خيارًا ممتازًا للحفاظ على صحة الدماغ والحفاظ على وظائفه العصبية. يجب تجنب اللحوم الحمراء والأطعمة ذات نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة والسكريات المضافة.

بدلاً من ذلك، يجب التركيز على تناول الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم والمكسرات والبذور. باتباع هذه الحمية والاهتمام بصحتك العقلية، يمكنك تعزيز صحة دماغك والوقاية من الأمراض المزمنة.