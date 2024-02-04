شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للسرطان.. تعرف على أسباب المرض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم فى 4 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للسرطان، للتوعية بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية وأهمية الاكتشاف المبكر، والسرطان هو اضطراب وراثي، ويحدث عندما تتحور الجينات التي تدير نشاط الخلية وتنتج خلايا غير طبيعية تنقسم وتتكاثر، ما يؤدي في النهاية إلى تعطيل كيفية عمل الجسم، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب وطرق الوقاية من مرض السرطان، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

ويقدر الباحثون أن ما بين 5% إلى 12% من جميع أنواع السرطان ناجمة عن طفرات جينية موروثة لا يمكنك السيطرة عليها.



وفي كثير من الأحيان، يحدث السرطان كطفرة جينية مكتسبة تحدث الطفرات الجينية المكتسبة على مدار حياتك. حدد الباحثون الطبيون العديد من عوامل الخطر التي تزيد من فرصتك في الإصابة بالسرطان.

عوامل خطر الإصابة بالسرطان التي يمكنك التحكم فيها التدخين تدخين السجائر والسيجار واستخدام السجائر الإلكترونية يزيد من فرصة الإصابة بسرطان الرئة والبنكرياس والمريء والفم. النظام الغذائي النظام الغذائي تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان. أنت أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض إذا لم تمارس التمارين الرياضية بشكل كافٍ.

البيئة: التعرض للسموم الموجودة في بيئتك — مثل الأسبستوس والمبيدات الحشرية والرادون — يمكن أن يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان.

إذا كنت تدخن أو تستخدم التبغ، فحاول التوقف.

اتبع خطة النظام الغذائي الصحي بالنسبة لك. إذا كنت تريد المساعدة في إدارة وزنك، فاسأل طبيبك عن التوجيهات الغذائية وبرامج إنقاص الوزن.

أضف التمرين إلى روتينك اليومي قد تعزز التمارين الرياضية جهاز المناعة لديك، وبالتالي توفر حماية أكبر ضد السرطان.

تجنب السموم، بما في ذلك الأسبستوس والرادون والمبيدات الحشرية.

احمي نفسك من أضرار أشعة الشمس.

إجراء فحوصات منتظمة للسرطان.

التعرض للإشعاعتزيد الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الجلد. يمكن أن يكون التعرض المفرط للعلاج الإشعاعي أيضًا أحد عوامل الخطر. العلاج الهرمونيالنساء والأشخاص الذين يتناولون العلاج بالهرمونات البديلة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي وسرطان بطانة الرحم. كيف يمكنني تقليل خطر إصابتي بالسرطان؟يمكنك تقليل المخاطر عن طريق تغيير بعض خيارات نمط حياتك: