هذه الصفة في شخصية برجك تمنعك من إزالة الكرش قبل الربيع

بيروت - نادين محمد - يرتبط اكتساب الوزن وظهور الكرش عادة باتباع عادات غذائية وحياتية سيئة. إلا أنّه قد يعود أيضاً إلى صفة في شخصية البرج تجعل خسارة الوزن وتفتيت دهون الكرش مهمة صعبة. لذا من الضروري اكتشاف تلك الصفة لمعرفة الطريقة التي يمكن اللجوء إليها لتحقيق هدق الرشاقة.

الحمل

أنت كثيرة الحركة وتتسمين بالكثير من الحيوية. لذا يدفعك شعورك بالتعب إلى محاولة تعويض الطاقة التي أنفقتها من خلال تناول كميات كبيرة جداً من الطعام. وهكذا لا تترددين في الإقبال على الأطعمة الجاهزة والحلويات والعصائر الغنية بالسكّر.

الثور

أنت اجتماعية بطبعك. لذا تحبين لقاء صديقاتك وقريباتك وحضور المناسبات الاجتماعية. وهكذت تلبين الدعوات إلى حفلات الغداء والعشاء. وبدافع التسلية تتناولين كمية كبيرة من أنواع الطعام المختلفة وخصوصاً المكسرات الدهنية والمشروبات الصناعية.

الجوزاء

أنت حساسة جداً وسرعان ما تشعرين بالتأثر في حال توجّه شخص ما إليك بكلمات حادة. إلا أنك متكتمة ولا تحبين التعبير عن مشاعرك بشكل صريح. لذا تحاولين تعويض شعورك بالغضب من خلال إلإقبال على تناول الطعام. وغالباً ما تتوجهين إلى الأطعمة الدسمة ومأكولات التسلية مثل رقائق البطاطا والبسكويت.

السرطان

تميلين بطبعك إلى الاكتئاب وإلى الشعور بالإحباط. وهذا ما يدقعك غالباً إلى تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات الرئيسية. فأنت تجدين في الأكل وسيلة للشعور بالارتياح على المستوى النافسي. وغالباً ما يقع اختيارك على السكاكر والشوكولاته.

الأسد

أنت مُحبة للحياة وتحبين أن تعيشيها بكل لحظاتها فيما أنت تشعرين بالفرح والرضى. لذا تُقبلين على تذوق الطعام بملء شهيتك. وتحبين تجربة الجبنة على أنواعها وبمختلف نكهاتها ووصفاتها. كما تفضلين تناول اللبن الزبادي الغني بالسكّر.

العذراء

يشكل الاهتمام بالمظهر الخارجي جزءًا مهماً من حياتك اليومية. لذا تحاولين دائماً الحفاظ على رشاقتك. وهكذا تتبعين أنواع رجيم قاسية ثم لا تلبثين أن تعوضي شعورك بالحرمان فتتناولين كمية كبيرة جداً من الطعام. وهذا ما يمنعك من خسارة وزنك وتحقيق هدف الرشاقة الذي يشكل هاجساً بالنسبة إليك.

الميزان

أنت كسولة بطبعك أي أنّك لا تحبين بذل الجهود أو المبادرة والتحرّك. لذا من السهل أن تكتسبي الوزن. كما أن ضعف ثقتك بنفسك وشعورك بالانزعاج لهذا السبب يجعلك تلجئين إلى الطعام كوسيلة لتعويض الشعور بالنقص. فانتبهي.

العقرب

أنت انفعالية وعاطفية جداً ولا يمكنك أن تجعلي عقلك يتحكم بقراراتك. كما أنّك تبالغين في كل أمر حتى حين يتعلق الأمر بتناول الطعام. وهكذا تمتنعين أحياناً بشكل نهائي عن الأكل ثم لا تلبثين أن تلتهمي كمية كبيرة من الطعام. وغالباً ما تكون الأطعمة المقلية هي خيارك الأول.

الدلو

أنت سريعة الملل وتعيشين حالة من عدم الاستقرار وترفضين الروتين. لذا لا يمكنك اعتماد نظام غذائي صحي. وهكذا تتناولين الطعام كلما شعرت بالرغبة في ذلك حتى في منتصف الليل. وعادة ما تأكلين المعجنات والمعكرونة مع الصلصة الدسمة.

الحوت

تحبين أن تعيشي حياتك بحرية واستقلالية. لذا ترفضين التقيد بقواعد الرجيم والحميات الغذائية. وهذا ما لا يساعدك على خسارة وزنك الزائد عندما تحتاجين إلى ذلك. وأكثر ما ترفضينه هو الالتزام بالإرشادات الصحية. فلا يمكنك الامتناع عن تناول السكريات والمأكولات الدسمة وإن كان هذا يشكل خطراً على صحتك.

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