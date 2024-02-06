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عدن - ياسمين التهامي - فوائد أغلى من الذهب لتناول الثوم مع الليمون في الصباح.. يصنع المعجزات في جسمك

الثوم والليمون من أساسيات الأكلات المصرية ، فالكل يحبهم في مكونات الطعام ، لكن الذي لا يعرفه الكثيرين أن الثوم والليمون لا يعطوا نكهة لذيذة للطعام وحسب ، بل لهم فوائد صحية عظيمة ، قد ترقي لدرجة المعجزات ، لما فيهما من فيتامينات ومعادن ، قد يكلفك ثروة صغيرة لو حاولت تناول تلك الفيتامينات عن طريق الأدوية .

وسنستعرض معكم في هذا المقال كل الفوائد للثوم والليمونأولاً الثوم:والمعروف أنه ينتمى لعائلة" Allium"والتى تعد مصدر ممتاز للفيتامينات مثل فيتامين ج وفيتامينات المجموعة ب،وكذلك تحتوى على كثير من المعدن الأساسية مثل المنجنيز والنحاس ،والفسفور والكالسيوم،بالإضافة لإحتوائه على تركيزات عالية من مركبات الكبريت العضوى مثل مركب"الإليسين"والتى لها العديد من الخصائص الصحية،وتشير الأدلة العلمية كذلك إلى أن الثوم له تأثير مضاد للأكسدة ،كما أنه مضاد للسرطان والإلتهابات، ومضاد للجراثيم والبكتريا،ومضاد للتخثر.

ثانيا الليمون:فهو يحتوى على نسبة عالية من فيتامينC ،بالإضافة لإحتوائه على حمض الفوليك وفيتامينB6،وغنى كذلك بالبوتاسيوم والألياف،كما أنه يعتبر مضاد للأكسدة ويستخدم كمطهر ورافع للمناعة.لذلك فإن مزيج الثوم والليمون يعتبر أكثر من مجرد عامل لإعطاء الطعام نكهة مميزة،ولكنه يساعد ليس فقط فى تخفيف الأمراض الشائعة بل منعها،ويساعد كذلك فى مساعدة أعضاء الجسم على القيام بوظائفها، ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

ونقدم لك عزيزى القارئ بعض من فوائد هذا المزيج السحرى:يساعد مزيج الثوم والليمون على تقوية جهاز المناعة،ويحمى من العدوى بالفطريات والفيروسات والبكتريا الشائعة.

٭يساعد على منع انتشار البرد والإنفلونزا،ويسرع عملية التعافى ويقلل من شدة الأعراض(السعال واحتقان الأنف والتهاب الحلق).

٭يساعد على طرد السموم والنفايات خارج الجسم.

٭يساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية والكليسترول فى الدم.يسرع عملية التمثيل الغذائى ويعزز حرق الدهون.

٭يساعد على إنقاص الوزن فى وقت أقل.

٭يحسن الدورة الدموية ويمنع تكون الجلطات.

٭جيد لمرضى السكر، من خلال تعزيز المستويات الصحية للجلوكوز فى الدم.

٭يحارب الضرر التأكسدى والإلتهاب فى الجسم ،ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة،مثل السمنة والسكر وتصلب الشرايين وأمراض القلب والسرطان وغيرها.يساهم فى تحسين وظائف الكبد.

٭يحسن وظائف الكلى،ويمنع تكون الحصوات.

٭مفيد كذلك لصحة الجلد والشعر والمفاصل.

والسؤال هو كيفتأخذ الثوم مع الليمون لتعظيم الإستفادة من هذه الخصائص،بعيدا عن الطرق التقليدية بإضافتها للوصفات المختلفة فى المطبخ،وكذلك لضمان المداومة؟

الطريقة الأولى:نحضر 5 حبات من الليمون ومن 20إلى30فص من الثوم ، ويتم تقطيع الاثنين معا ووضعهم فى إناء على النار حتى الغليان وننتظر حتى يبرد هذا الخليط ونضعه فى الثلاجةنأخذ منها يوميا ملعقتين على الريق.الطريقة الثانية:

نحضر كوب من عصير الليمون وكوب من الزنجبيل،يضاف عليه كوب من الخل، مع إضافة كوب أخر من الثوم المفروم كل هذا يوضع فى إناء على نار هادئة ثم بعد ذلك يترك ليبرد ،ويضاف ملعقتين من عسل النحل وتتناول يوميا ملعقة على الريق.