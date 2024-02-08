لماذا يعتبر النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​هو الأفضل؟

بيروت - نادين محمد - على مدى سنوات من الأبحاث وتصنيفات النظام الغذائي، تبين باستمرار أن نظامًا واحدًا يحقق مجموعة من الفوائد الصحية، ولم يفقد شعبيته وسط البدع المتغيرة.

تصدرت حمية البحر الأبيض المتوسط ​​مرة أخرى القائمة في التصنيف السنوي لأخبار الولايات المتحدة والتقارير العالمية لعام 2024 – للمرة السابعة على التوالي – مما أكسبها موجة متجددة من اهتمام وسائل الإعلام.

يعتمد نظام الأكل على النباتات ويركز على حصص متعددة من الفواكه والخضروات يوميًا، إلى جانب الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وزيت الزيتون والمأكولات البحرية.

يتم تناول اللحوم الحمراء في بعض الأحيان فقط، ويتم استهلاك منتجات الألبان والدواجن باعتدال أيضًا. يتم تجنب الأطعمة عالية المعالجة أو تلك التي تحتوي على سكريات مضافة بشكل عام..

فوائد هذا النظام الغذائي

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يقول الباحثون واختصاصيو التغذية إن اتباع النظام الغذائي على المدى الطويل يمكن أن يزيد من احتمالات العيش حياة أطول وأكثر صحة. تشير مجموعة كبيرة من الدراسات إلى أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، مع احتمال إبطاء التدهور المعرفي.

إليك ما يميز النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط:

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

تركز معظم الأدلة على ارتباط النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والحالات المرتبطة بها مثل السمنة وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

وفقًا لمراجعة الأبحاث لعام 2021، تبين أن النظام الغذائي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية لدى النساء بنسبة 29% والسكتة الدماغية بنسبة 13%. وفي الوقت نفسه، وجد تحليل أجري عام 2017 أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 40٪ في المتوسط.

قد يكون ذلك لأن الدهون الموجودة في زيت الزيتون والبذور والأسماك والمكسرات هي من النوع الصحي: الدهون الأحادية غير المشبعة أو الدهون المتعددة غير المشبعة. على النقيض من ذلك، فإن اللحوم الحمراء والجبن ومنتجات الألبان والأطعمة عالية المعالجة مثل البسكويت أو رقائق البطاطس مليئة بالدهون غير الصحية التي يمكن أن تسد الشرايين باللويحات.

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فرصة أقل للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

ربطت الأبحاث منذ فترة طويلة بين الاستهلاك المفرط للسكر وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. ونظرًا لأن النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​يعتمد على العسل والقرفة كمحليات، والمصدر الرئيسي للسكر هو الفاكهة، فإنه يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالمرض. وجدت دراسة أجريت في أبريل، والتي قارنت عينات دم من أكثر من 300 ألف مشارك، أن أولئك الذين التزموا بالنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​لديهم خطر أقل بنسبة 30٪ تقريبًا للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وقد يتأثر التأثير أيضًا باستهلاك الدهون النباتية من المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو، والتي يمكن أن تحسن حساسية الأنسولين.

جيد لأمعائك

ترتبط العناصر الغذائية الأساسية الليفية في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، مثل الفول والعدس والتفاح والأرز البني، أيضًا بحركات الأمعاء الأكثر انتظامًا وانخفاض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والسكر في الدم، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء.

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فوائد صحية أخرى لنظام البحر الأبيض المتوسط

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قد يؤدي الالتزام بنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي أيضًا إلى تقليل خطر الوفاة بسبب السرطان، بالإضافة إلى تقليل فرص الإصابة بعدة أنواع معينة - بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والمستقيم والرأس والرقبة والرئة - وفقًا لمراجعة الأبحاث لعام 2020.

ثم هناك فوائد النظام الغذائي للعقل: فقد وجدت دراسة أجريت في شهر مارس أن الالتزام بنظام غذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف بين كبار السن بنسبة 25٪ تقريبًا. وفقا للمعهد الوطني للشيخوخة، يرتبط النظام الغذائي مع عدد أقل من علامات مرض الزهايمر في الدماغ.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم هذا الارتباط، ولكن إحدى الفرضيات هي أن مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات يمكن أن تمنع تلف خلايا الدماغ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2019.

على الرغم من الفوائد العديدة للنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، إلا أن هناك بعض الأضرار : فهو لن يساعدك بالضرورة على التخلص من الوزن بسرعة، لأن الأطعمة مثل زيت الزيتون والمكسرات تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية. يتطلب فقدان الوزن من خلال النظام الغذائي ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم والحرص على أحجام الوجبات.

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المصدر: nbcnews.com