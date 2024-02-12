شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للصرع: ما الذي يجب أن تعرفه عن هذا المرض الذي يصيب 50 مليون شخص؟ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يعد الصرع، الذي تحيي منظمة الصحة العالمية يومه العالمي في 12 فبراير من كل عام، أحد أكثر الأمراض العصبية ‫انتشارا في العالم. تشير التقديرات الأممية إلى وجود نحو ‫50 مليون مصاب بالصرع في جميع أنحاء العالم. بينما تنتشر المفاهيم الخاطئة عن مرضاه والأعراض التي يصابون بها. ‬

سمات الصرع وإدارته:

يوضح الدكتور عماد نجم، مدير مركز الصرع في معهد الأعصاب بمستشفى كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة، أن السمة الرئيسية للصرع هي تكرار النوبات غير الإرادية، التي تتنوع شدتها بين الخفيفة والشديدة.

ويُشير إلى أنه بإدارة الحالة وتشخيصها بشكل جيد، يمكن لمرضى الصرع العيش حياة كاملة وطبيعية.

مخاطر الصرع:

يحذر الدكتور نجم من مخاطر الصرع في حال عدم معالجته، حيث يمكن أن تؤدي النوبات إلى أضرار جسيمة على صحة الفرد أو على الأعصاب في الدماغ.

أعراض الصرع:

رغم الاعتقاد الشائع بأن الصرع يظهر بتشنجات وخروج الزبد من الفم، يوضح الدكتور نجم أن الأعراض يمكن أن تكون غير واضحة، مثل التحديق الطويل أو السلوك غير العادي.

التشخيص والعلاج:

يشير الدكتور نجم إلى أن تشخيص الصرع يمكن أن يتم بسرعة وسهولة من خلال الاختبارات المناسبة مثل التخطيط الكهربائي للدماغ والتصوير بالرنين المغناطيسي.

ويوضح أن العلاجات تطورت بشكل كبير مع مرور الزمن، ويمكن أن تشمل الأدوية التقليدية والتدخل الجراحي في بعض الحالات.

الجراحة كخيار علاجي:

ويلفت الدكتور نجم إلى أن الجراحة قد تكون الحل في حال عدم استجابة المريض للأدوية، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد المرضى الذين يخضعون لهذا النوع من الجراحة في الوقت الحالي.

ويؤكد على أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الصرع، حيث يمكن لهذه المفاهيم أن تعرقل العلاج وتؤثر سلبًا على جودة حياة المرضى، مشددًا على حقيقة أن العديد من مرضى الصرع يمكنهم العيش حياة طبيعية بإدارة جيدة للحالة الصحية.