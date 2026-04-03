شرطة ولاية البحر الأحمر تنفذ حملة امنية كبري واسعة النطاق لمكافحة الجريمة

في إطار جهود شرطة ولاية البحر الأحمر الرامية لمكافحة الجريمة والقضاء عليها وإزالة الظواهر السالبة في هذا السياق نفذت شرطة محلية بورتسودان حملة أمنية مشتركة كبري واسعة النطاق إستهدفت بها أوكار الجريمة ومعتادي الإجرام بإسناد أمني من الإستخبارات العسكرية،جهاز المخابرات العامة، المباحث المركزية ، الطواريء والعمليات ، الشرطة الأمنية، المباحث المركزية ،المباحث الجنائیة، مكافحة المخدرات،مباحث المحلية ،آلية (9) طويلة،قوة إسناد المحلية، مرور المحلية، وقد عملت الجهود الأمنية للحملة علي تمشيط مناطق ام القري ، برشلونة خور السليم، ديم النور، حي الخليج، السي لاند، السوق الشعبى، أبو حشيش، بجانب نصب ارتكازات ثابتة بتقاطع السوق الشعبي ، وجسر هدل وقد أسفرت نتائج الحملة عن ضبط (25) دراجة نارية تحت المادة 8 من قانون الطوارئ وتوقيف (25) متهما ومتهمة تحت المواد (78) و (79 ) من القانون الجنائي وتوقيف متهم تحت المادة 20/أ من قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية بمعروضات كيس شاشمندي وتم ازالة تظليل (30) مركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية بقسمي الثورة وابوحشيش كذلك من نتائج العملية الأمنية تم ضبط متهمين إثنين يقودون (تكتك) علي يحمل عبوات مشروبات غازية غير صالحة للاستخدام البشري وعند إخضاعهم للتحري أرشدوا علي مخزن ملئ بالمشروبات منتهية الصلاحية علي ضوء ذلك تحركت قوة للموقع المحدد بديم مايو وقامت بتنفيذ عملية مداهمة نوعية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المياه الغازية إضافة لسلع إستهلاكية مختلفة محلية ومستوردة غير صالحة للاستخدام الادمي كانت في طريقها للسوق بموجب ذلك تم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة(82) من القانون الجنائي في مواجهة المتهمين من وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن العميد شرطة / حيدرحبيب الله عباس مدير دائرة الجنايات يرافقه العميد شرطة/ طارق أحمد حسن مدير شرطة محلية بورتسودان قام بزيارة للقوات الأمنية المشتركة مشيدا بآدائها المتميز في إسناد وتعزيز العملية الأمنية وجهود بسط الأمن وفرض هيبة الدولة ناقلا لهم إشادة مدير شرطة الولاية وبمهنية وإحترافية القوات خلال الفترة الماضية مما أسهم في رفع الروح المعنوية لدي القوات يذكر أن الحملة حققت اهدافها في حفظ الأمن وبسط الطمأنينة ووسيادة حكم القانون.

المكتب الصحفي للشرطة