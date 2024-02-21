شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات السرطان لكل فئة عمرية من سن الـ 21 لفوق 65 عاما وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السرطان تسبب في وفاة ما يقرب من مليون شخص في عام 2020، حيث يتصدر سرطان الرئة القائمة، يليه سرطان القولون والكبد والمعدة والثدي، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية. إلا أنه ما بين 30 إلى 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها من خلال اتخاذ تدابير مدعومة علميا وتجنب عوامل الخطر المختلفة، مثل استهلاك التبغ، واستهلاك الكحول، والنظام الغذائي غير الصحي، والخمول البدني، كما أنه يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة أيضًا في التشخيص المبكر للسرطان، مما يعزز النتائج الصحية الأفضل.

وقدم تقرير لموقع " OnlyMyHealth " ، دليلًا مفيدًا لتوصيات فحص السرطان لمختلف الفئات العمرية.

فحوصات السرطان للأعمار من 21 إلى 39 عامًا

ينصح الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي أو القولون ببدء الفحص في وقت مبكر من حياتهم، خاصة إذا كانت مخاطرهم أعلى من متوسط ​​عدد السكان.

ويوصي أيضًا بإجراء فحص سرطان عنق الرحم عند عمر 25 عامًا، مع اختبار فيروس الورم الحليمي البشري الأولي (HPV) كل خمس سنوات أو الاختبار المشترك مع اختبارات HPV DNA + Pap كل خمس سنوات، يمكنك أيضًا إجراء اختبارات مسحة عنق الرحم كل ثلاث سنوات.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ترتبط جميع حالات سرطان عنق الرحم تقريبًا بالعدوى بفيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة.

فحوصات السرطان للأعمار من 40 إلى 65 عامًا

بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و65 عامًا، يوصي ببدء فحص سرطان القولون عند سن 45 عامًا من خلال اختبارات البراز السنوية، وتنظير القولون كل عشر سنوات، والتنظير السيني كل خمس سنوات.

بالنسبة للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و54 عامًا، يعد التصوير الشعاعي السنوي للثدي لفحص سرطان الثدي أمرًا بالغ الأهمية، يليه فحوصات كل سنتين، وهي عبارة عن تصوير الثدي بالأشعة السينية مع خطر أقل من الآثار الضارة.

أولئك الذين لم يحصلوا بعد على فحص سرطان عنق الرحم يجب أن يبدأوا باختبار فيروس الورم الحليمي البشري الأولي كل خمس سنوات.

يوصى بإجراء فحص سرطان الرئة عن طريق التصوير المقطعي المحوسب بجرعة منخفضة بعد سن الخمسين للأفراد الذين لديهم تاريخ تدخين يصل إلى 20 عامًا.

بدءًا من سن 45 عامًا، يجب على الرجال المعرضين لخطر أعلى من المتوسط ​​للإصابة بسرطان البروستاتا إجراء اختبار سرطان البروستاتا، تشمل عوامل الخطر عادة العمر، والتاريخ العائلي لسرطان البروستاتا، والسمنة، والعرق، والعرق.

فحوصات السرطان للأعمار فوق 65 عامًا

ينصح بإجراء فحص سرطان القولون حتى عمر 75 عامًا ، يجب أن يستمر فحص سرطان عنق الرحم حتى تستمر النتائج السلبية لمدة عشر سنوات مع إجراء اختبارات منتظمة.

يجب أن يمتد فحص سرطان الرئة وسرطان البروستاتا لمدة تصل إلى 80 عامًا.

اجراءات وقائية بمشاركة بعض الطرق الأكثر فعالية يمكن الوقاية من السرطان، منها:

ـ تجنب منتجات التبغ.

ـ الحفاظ على وزن صحي للجسم من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن.

ـ دمج النشاط البدني في الروتين اليومي.

ـ اتباع نظام غذائي صحي قليل الدهون والسكر والملح.

ـ الامتناع عن استهلاك الكحول.