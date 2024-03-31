شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أمراض وعوامل تسبب ارتفاع البوتاسيوم في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة نسب البوتاسيوم في الدم هي مشكلة يعاني منها البعض فالجسم يحتاج إلى البوتاسيوم دون شك ولكن زيادة حدته ونسبته أمر غير محمود خاصة على الكلى، البوتاسيوم يحتاج جسم الإنسان كي تتعزز وظائفه وكي تكون العضلات تعمل في أفضل حالاتها، ولكن زياده نسبته في الجسم أمر غير جيد

هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كيدناي المعني بالصحة العامة وأمراض الكلى بشكل خاص.

وفقا للتقرير فإن فرط البوتاسيوم هي حالة تنتج عن الكثير من الأسباب المرضية، وكذلك تنتج عن بعض الممارسات الخاطئة التي قد يمارسها البعض، فزيادة نسب الملح في الطعام كذلك زيادة نسب الفيتامينات والمكملات الغذائية التي يتناولها الإنسان قد تسبب هذا الفرط في نسب البوتاسيوم في الدم، وهو ما يحتاج إلى ضبط للكميات

تابع التقرير موضحا أن هناك بعض الأمراض التي قد تسبب زيادة نسب البوتاسيوم في الجسم أهمها الإصابة بمرض السكر فمرض السكر إذا ما تم إهماله وعدم التحكم في نسبته قد يسبب ذلك فرط البوتاسيوم فضلا عن تأثيره المباشر على الكليتين كاهم عضو من أعضاء الجسم، وهي المسؤوله عن توازن نسب البوتاسيوم في الجسم، أيضا هناك بعض الأمراض التي قد تسبب هذا الفرط يسمى مرض اديسون الذي يسبب اضطراب شديد في هرمونات الغدد وهو ما يؤثر بشكل كبير على الكليتين وبالتالي يؤثر على نسب البوتاسيوم بشكل عام

تابع التقرير موضحا أن هناك بعض الأمراض مثل أمراض الكلى المختلفة قد تؤدي إلى تلف أو اضطراب في وظائف الكلى وبالتالي عدم قدرتها على توازن كميات البوتاسيوم والسوائل ولا يمكنها تصفية الجسم من سمومه وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع نسب البوتاسيوم.

الإصابات أو التعرض للحرق قد يسبب زيادة شديده في نسبة البوتاسيوم في الدم

تناول الكثير من الأطعمة التي تسبب ارتفاع حاد في نسب البوتاسيوم وهذا الإفراط قد يسبب زيادة في نسبته بشكل ملحوظ مثل البطيخ والبرتقال والموز



