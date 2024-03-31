شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تحسن من رائحة جسمك خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رائحة جسمك هي عنوانك وعنوان نظافتك وعليك في كثير من الأحيان بالاهتمام الزائد بالنظافة، وتحسين رائحة الجسم وكذلك بنظامك الغذائى الذي يتحكم بشكل كبير في طبيعة رائحة جسم كل منا، فالطعام يؤثر بشكل كبير على نمط الحياة وعلى كل ما يتعلق بها.

وفقا لتقرير نشر في موقع ديورادراى فإن هناك الكثير من الممارسات اليومية والأنماط الحياتية التي تؤثر بشكل كبير في طبيعه رائحة أجسامنا خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح إفراز العرق بكميات أكبر بكثير، فضلا عن أنه قد تتسبب البكتيريا في تغير الرائحة وجعلها أكثر سوءا.

تابع التقرير، أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات الغنية بالمغذيات والمعادن والفيتامينات التي تقوم تكوين رائحه عرق كريهة، ومن أبرز هذه الأطعمة هو الزبادي الغني بالبروبايوتك تلك البكتيريا النافعة التي تنشط في الجسم وتقاوم كل ما هو سام وغير صحي، وتقلل من تراكم السموم مما يعزز من تمتع الإنسان برائحة جسم جيدة ونظيفة.

التفاح أحد أهم أنواع الفاكهة التي تعزز من صحة الجسم وتقاوم سمومه، كما أنه يعطر الفم وبالتالي يتعطر الجسم لأن به كثير من الخصائص التي توقف زحف البكتيريا وتعمل على تنقية الجسم من سمومه.

كلما شربت الكثير من المياه كلما ساعد ذلك على تعزيز رائحة عرقك الجيد وتقليل حدة تغير رائحته، فضلا عن أن المياه تساعد بشكل كبير على تعزيز العملية الهضمية وتحسين فكره التخلص من السموم أولا بأول من خلال تجنب أيه مشكلات اخراجية.

الشاي الأخضر يعد أيضا أحد أهم المشروبات الدافئة البسيطة على المعدة التي تعمل على تحسين حالة الجسم وانعاشه، وبالتالي انعاش رائحته والحفاظ عليها، فالشاي الأخضر يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، فيعزز من قدرات الجسم على منع الالتهاب وسرعة الالتئام ومنع زحف الكتيريا المسببة لرائحة العرق الكريهة.