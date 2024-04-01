شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشروبات صباحية مذهلة لخفض مستويات الكولسترول بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم أو زيادة نسبة الكوليسترول في الدم إحدى مشكلات نمط الحياة الخفية التي تتزايد في العصر الحديث بسبب عادات الأكل الخاطئة وأسلوب الحياة غير النشط.

وفقا لموقع هيلث سايد يحتاج جسمنا إلى كميات صغيرة من الكولسترول ليعمل بكفاءة، ولكن تناول الأطعمة الدهنية والسكرية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الكولسترول، ويمكن أن يؤدي هذا في النهاية إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وعدم معالجتها يمكن أن يؤدي إلى انخفاض جودة الحياة بشكل كبير.

أفضل المشروبات لخفض نسبة الكولسترول 1. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بالبوليفينول، وخاصة الكاتيكين، المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات. تشير الأبحاث إلى أن الكاتيكين يمكن أن يتفاعل مع الكوليسترول، مما يؤدي إلى انخفاض الامتصاص وانخفاض مستويات الكوليسترول في الدم، أظهرت الدراسات انخفاضًا في مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) بين الأفراد الذين يستهلكون الشاي الأخضر بانتظام.

2. بذور الشيا وحليب الصويا

يمكن أن يوفر الجمع بين بذور الشيا وحليب الصويا وفرة من الألياف والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ثبت أن بذور الشيا تعمل على تحسين مستويات HDL (الكولسترول الجيد) بشكل طفيف.

3. الكركم وحليب الصويا

تشير الدراسات أن الكركم يمكن أن يخفض مستويات الكولسترول السيئ (LDL) والدهون الثلاثية.

4. عصير البنجر والجزر

يخضع البنجر للتحقيق لقدرته على خفض نسبة الكولسترول بسبب محتواه العالي من النترات، أظهر الجزر الغني بالكاروتينات مثل البيتا كاروتين، نتائج واعدة في تعديل امتصاص الكوليسترول وخفض مستويات الكوليسترول.

5. عصير الزنجبيل والليمون

أثبت الزنجبيل قدرته على خفض مستويات الكولسترول الكلي، والكوليسترول السيئ (LDL)، ومستويات الدهون الثلاثية، مما يجعله إضافة لذيذة للمشروبات الصحية للقلب.

6. عصير الطماطم

تم ربط الليكوبين، الصبغة المسؤولة عن اللون الأحمر في الطماطم، بانخفاض نسبة الكولسترول الضار (LDL).

7. عصير الفراولة

تحتوي عصائر الفراولة على مركبات الفلافونويد الغذائية التي ثبت أنها تعزز مستويات الدهون والبروتين الدهني لدى البالغين الذين يعانون من سمنة البطن، مما يساهم في تحسين صحة القلب.

