شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك بالدنيا.. مرض جلدي يسبب انتفاخ وتورم العينين اعرف إزاي تعالجه.. ولو عايز تستفيد من المكسرات انقعها قبل تناولها.. واستغل أواخر رمضان واستقبل العيد بجسم خالٍ من السموم بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” على مدار الساعات القليلة الماضية عددًا من الموضوعات الخدمية التى تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، ومنها: مرض جلدى يسبب انتفاخ وتورم العينين.. اعرف إزاي تعالجه لو عايز تستفيد من المكسرات.. انقعها قبل تناولها استغل أواخر رمضان واستقبل العيد بجسم خال من السموم بهذه النصائح حرقان المعدة.. 6 أعراض يجب معرفتها هل إهمال غسيل الأسنان قد يسبب سرطان الأمعاء والقولون.. دراسة توضح



يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز