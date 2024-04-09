هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة تعلن نجاح خطتها في شهر رمضان المبارك لعام 1445ه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، نجاح خطتها الإسعافية خلال موسم العمرة بشهر رمضان المبارك من بداية الشهر حتى ليلة 29، حيث أكدت “الهيئة” أنها نفذت بنجاح كل خطط تواجد الفرق الإسعافية الأرضية والجوية بالمنطقة وخاصة في الحرم المكي الشريف والمناطق المحيطة به وتغطية جميع تحركات المعتمرين والزوار، وتقديم جميع الخدمات الإسعافية من خلال الفرق الإسعافية العاملة بأكثر من 1000 مسعف وأخصائي طب وطوارئ وطبيب بالإضافة إلى 18 طبيباً في التحكم الطبي، و5400 متطوع ومتطوعة، وذلك بإجمالي عدد ساعات تطوعية بلغت 65000 ساعة شملت العديد من التخصصات الطبية والإسعافية والفنية.

وأوضحت “الهيئة” أنها قامت بأكثر من 47 ألف رحلة إسعافية كان أعلاها طلباً (الحالات المرضية ( التنفسية والسكري والإغماء) بعدها حالات الحوادث, باشرت خلالها مراكز العاصمة المقدسة 33,561 حالة، وجاءت محافظة جدة ثانياً بـ 10,193 حالة، والطائف ثالثاً بـ 3882 حالة.

وأشارت إلى أن الإسعاف الجوي بالمنطقة نفذ 32 ساعة ونصف ساعة طيران نقل من خلالها 14 حالة خطرة تستوجب النقل السريع لأقرب منشأة صحية، مدعومة بأسطول متكامل من المركبات ضم أكثر من 80 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية، و150 سكوتر كهربائياً ودراجه نارية وهوائية و 24 عربة جولف، و49 جهازاً للصدمات الكهربائية و 15 جهازاً (لوكس) الخاص للإنعاش القلبي الرئوي، إضافة إلى أسطول الاستجابة النوعية وإدارة الأحداث والأزمات بالميدان ونقل كل ما يحدث عبر الصوت والصورة لمركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي.

يُذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تستقبل البلاغات عن طريق الرقم 997 وعبر تطبيق (أسعفني) حيث يتيح التطبيق الذكي للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهواتف الذكية واستدعاء فرقة إسعافية، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، ويتيح أيضاً للفرق الإسعافية الاستدلال عن موقع البلاغ، ويوفر أيضاً معرفة المنشأة الصحية القريبة من المستخدم وأرقام الطوارئ والعديد من المميزات الأخرى.