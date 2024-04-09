شكرا لقرائتكم خبر عن عشان راحة معدتك وجهازك الهضمى.. بلاش كشرى على الريق أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من الأشخاص يعتمدون تناول طبق الكشري كوجبة الإفطار الأولي خلال عيد الفطر، فبعد صلاة العيد يذهبون لتناوله.

ويوضح الدكتور أسامة فكري استشاري التغذية الإكلينكية والجهاز الهضمي والكبد في معهد الكبد المصري، أن تناول الكشري علي الريق يعد من الأمور المسببة للإصابة والتعرض بعسر الهضم، والتعرض للكثير من المشاكل الصحية المرتبطة بالمعدة، وخاصة بعد اعتيادها علي عدم تناول الطعام في الصباح.



فأشار إلي أن الكشري يحتوي علي العديد من الأصناف التي تزيد من تعرض الجهاز الهضمي للضغط الشديد عند تناوله وخاصة علي معدة فراغة، فالبصل والثوم، والزيت والصلصلة، والتوابل الخاصة به، جميعها تعد من الأمور المسببة بتهيج المعدة، وانتفاخها، وزيادة فرص الإصابة بعسر الهضم، الغازات، والإمساك أو العكس.



وأشار إلي أن طبق من السلطة الخضراء بجوار طبق الكشري يعد من الحيل الصحية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة والتعرض للمشاكل الهضمي وتسهيل عملية الهضم، لافتا أن تناوله علي الريق يعرضك للمشاكل ولذا يمكنك استبدال هذا وتناوله علي وجبة الغذاء.



وقدم طريقة الإفطار الصحية التي تحميك من التعرض لأي مضاعفات صحية خلال عيد الفطر، وهي البيض المسلوق والأجبان تعد من حيل الإفطار الجيدة، ويمكنك تناول الكحك والبسكوت مع الشاي ولكن دون إسراف.