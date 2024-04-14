شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال الأعراض والوقاية اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهابات الشعب الهوائية من المشكلات الصحية التي تصيب الكبار والصغار ولكن نخص بالذكر هنا المشكلة التي تصيب الأطفال، فهذا الالتهاب يحدث في الرئتين وممراتهما بسبب الإصابة بعدوى إما بسبب بكتيري أو سبب فيروسي، ولكن الإصابة بالبكتيريا أشهر وأشيع من الإصابة بالفيروس، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع رايسينج تشيلدرين المعني بصحة الأطفال وسلامتهم وأمراضهم.

تابع التقرير أن هناك الكثير من العلامات التي قد تظهر على الطفل المصاب بالتهاب الشعب الهوائية والتي من أهمها على الإطلاق الكحة المستمرة خاصة السعال الجاف، كما قد يعاني الطفل من إرتفاع في درجة الحرارة والتهابات في الحلق فضلا عن وجود سوائل تخرج من الانف اي سيلانه وقد يتأثر تنفس الطفل ويصاب ببعض الضيق فيه

وأضاف التقرير أن هناك الكثير من سبل الوقاية من هذه العدوى وهذه المشكلة الحادة التي تختلف درجة حدتها وخطورتها من طفل إلى آخر ومن حالة إلى أخرى

أبرز هذه النصائح

لابد من الإهتمام بغسيل الطفل ليديه بالمياه والصابون على الدوام وعدم إهمال هذه الخطوة داخل المنزل وخارجه

الإهتمام بسبل النظافة والوقاية مثل عدم قدم الأظافر أو عدم ملامسه اليد للوجه كثيرا

لابد من الاهتمام بالعطس في منديل

يكون علاج التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال ببضعه خطوات أهمها وصف الأدوية المناسبة للحالة وفقا للطبيب المختص والتي في الغالب ما تكون عبارة عن مضاد حيوي فضلا عن ادوية متخصصة في علاج السعال والربو.