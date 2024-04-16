شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتنسى جرعة فيتامين د كل يوم لطفلك الرضيع.. اعرفى أحسن طريقة لإعطائه له والان مع تفاصيل الخبر

فيتامين د من الفيتامينات الأساسية التي يجب أن يحصل عليها كل طفل بمجرد ولادته من اليوم الأول، حيث يوصى الطبيب بعدد من النقاط يوميًا من فيتامين د للأطفال حديثي الولادة حسب العمر وذلك بجانب التعرض لأشعة الشمس لأفضل استفادة من فيتامين د من مصدره الرئيسي وهو الشمس، لكن بعض الأمهات تنسى إعطاء جرعة فيتامين د لطفلها يوميًا، لذا في هذا التقرير نقدم لك حل بسيط في حال نسيان جرعة طفلك اليومية من فيتامين د.

قالت الدكتورة ايمان ضيف، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بكلية الطب جامعة القاهرة، أن أفضل طريقة يمكنكِ فعلها حال نسيان جرعة فيتامين د اليومية للطفل هو تجميع نقط فيتامين د اليومية واعطائها مرة أسبوعياً.

وأوضحت أن فيتامين د يمكن تخزينه بالجسم لفترات، لذا يمكن إعطاء الجرعات وتعويضها حال نسيانها أي وقت، ولكن الأفضل هو إعطائها يومياً.

فوائد فيتامين د للطفل حديث الولادة

وفقاً لموقع nationwidechildrens فإن فيتامين د يساعد في بناء عظام قوية خاصة للأطفال، عن طريق المساعدة في امتصاص الكالسيوم. وبدون ما يكفي من فيتامين د، يمكن أن يصاب الطفل بعظام هشة وضعيفة ، وهي حالة تسمى الكساح. يؤثر الكساح بشكل شائع على الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 18 شهرًا.

يعزز هذا الفيتامين الرئيسي أيضًا العمل السليم للعضلات والأعصاب والجهاز المناعي.

ولأن فيتامين د حيوي للغاية للصحة، فقد ضاعفت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) في نوفمبر عام 2008 توصياتها للرضع من 200 وحدة دولية إلى 400 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا.

كيف نحصل على فيتامين د

يمكن للبالغين والأطفال الأكبر سنًا تناول ما يكفي من فيتامين د عن طريق تضمين الأسماك الدهنية مثل السلمون في نظامهم الغذائي؛ صفار البيض؛ لحم كبد البقر؛ والأطعمة المدعمة بفيتامين د، مثل الحليب وعصير البرتقال والحبوب.

يمكن لجسمك أيضًا أن يصنع فيتامين د من أقل من خمس دقائق يوميًا من التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 10 صباحًا و3 مساءً لكن الأشخاص الذين يتجنبون الشمس، أو يغطون بشرتهم بالملابس أو واقي الشمس، يجب عليهم تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين د أو تناول المكملات الغذائية.

يوفر حليب الثدي، وهو الغذاء المثالي للرضع، القليل جدًا من فيتامين د، وكذلك اللبن الصناعى لذا يحتاج الرضيع للحصول على مكمل فيتامين د.